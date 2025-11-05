輝達將落腳北士科！新壽「分手費」確定了 李四川：應低於45億元

新光人壽與北市府合意解約，輝達海外總部將落腳於北士科T17、T18基地。（資料照片／鏡週刊提供）

輝達台灣總部將落腳北士科T17、T18基地，新光人壽與北市府合意解約。台北市副市長李四川今天（5日）受訪時證實，今天早上新壽預計發函正式公文給北市府，確定解約金額，應該在45億元以下，包含30幾億新壽先前繳來的錢。

針對新壽合意解約進度，李四川上午至北市議會備詢前受訪時說，北市府法務局、地政局昨天下班前，已和新壽初步確定各個項目的金額。原則上，今天上午新壽會送正式公文給北市府確定金額；北市府收到後，將依這個金額經過會計師公會取得會計師簽證，再報議會編列預算。

李四川指出，新壽提出的金額比北市府估算多一點，因為原先沒有談到稅金。詳細金額要等新壽今天提出正式公文才能確定，應該在45億元以下，這裡面還包括新壽之前繳交的權利金、地租30多億元。

至於解約時程是否可能在本週內完成？李四川坦言大概很難，因為今天早上新壽公文送來後，要先經過會計師審查確定才能送到議會，等著排入議程，程序委員會已經開過了，可能要等到下周三。



