輝達將落腳北士科 李四川：新壽提解約金約44.7億元 看起來算合理
輝達（NVIDIA）台灣總部將落腳北士科T17、T18基地，台北市副市長李四川今天說，已收到新光人壽提出解約金額約44.7億元，看起來還算合理，希望7日就能簽解約協議書。台北市長蔣萬安表示，目標明年初與輝達簽訂契約，他已指示各局處以最優先的速度、最高的行政力，來處理全球關注的重大投資案。
蔣萬安今天率局處首長赴議會專案報告「爭取輝達海外總部設立台北的用地規畫」等議題，他在會前被媒體堵訪時表示，昨天有再與新壽開會，並確定了最後合意解除地上權契約的金額，接下來就等新壽正式來文，再啟動後續程序。
蔣萬安在報告時表示，預計這個月就會完成與新壽的終止契約程序，並提請議會大會審議解約金，接著依照程序塗銷地上權並收回土地。
蔣萬安說，待輝達提出投資企畫書之後，市府將進入專案設定地上權實質行政作業，目標明年初與輝達簽訂契約，他已指示各局處以最優先的速度、最高的行政力，來處理全球關注的重大投資案。
國民黨台北市議員曾獻瑩質詢表示，與新光人壽就北投士林科技園區T17、T18基地的解約分手費會由誰買單。
蔣萬安答詢表示，會以轉嫁到權利金內的方式來由輝達支應，絕對不會讓市民買單。台北市地政局長王瑞雲補充，除了新壽原先繳納給市府的金額以外，輝達已表達願意概括承受其他增加的成本。
李四川會後接受媒體堵訪表示，已收到新壽正式來文，解約金額共約新台幣44.7億元，扣除本來就繳給市府的34.4億餘元，差額大概近10.4億元，跟原先市府估算的8億多元相比，主要是因為新壽還有繳納約1億元稅金給中央，以及雙方對資金成本的計算方式不同。
他說，看起來這些的確是成本、還算合理，接下來雙方都會找會計師去審查，希望這周就能確定金額、7日簽解約協議書，再來就能在議會核定後支付這筆錢，然後辦理地上權塗銷，並進行都市計畫變更及輝達的投資計畫書審查等作業。
李四川表示，解約時會動用台北市實施平均地權基金，扣掉新壽已繳納給市府的金額外，近10.4億元的差額會在與輝達協議權利金時拿回來。
（責任主編：莊儱宇）
