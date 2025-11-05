即時中心／林韋慈、魏熙芸報導

台北市長蔣萬安、台北市副市長李四川今（5）日共赴台北市議會，進行輝達專案報告。是否如外傳與市府初估的40億元約有10%誤差？李四川表示，今早與新壽確定金額後便會發出正式公文。

面對媒體提問金額的範圍，李四川回應，應該在45億以下，但這裡面含新壽繳來的錢，包含30幾億是新壽繳來的錢。據他所了解，應該是比那時候算起來8億多一點，因為資金成本的比例，還有對方算繳來的稅金的部分，當初北市沒有提稅金的部分。所以大概成本跟當初算的8億差不多，詳細的情形、金額等確定後，經過會計師簽證，會再送議會編列預算。

快新聞／輝達將落腳北士科！與新壽合意解約在即 蔣萬安曝最新進度

台北市副市長李四川稍早受訪。（圖／民視新聞）

他也強調，昨天下班前，北市府法務局跟地政局跟新壽，大概初步就各自項目做確定，並且今日新壽就會正式發公文，關於媒體提問，有沒有可能這週五前送至議會？他表示沒有那麼快，應該是下禮拜三。

蔣萬安接受媒體堵訪時則說，一旦收到公文市府就會即刻後續啟動，包括送議會及都市計畫變更的相關行政程序。





