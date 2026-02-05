輝達將落腳北士科 蔣萬安：過程感謝中央協助

（中央社記者陳昱婷台北5日電）輝達進駐北士科剩下議價及訂約最後一哩路，行政院長卓榮泰昨天以此案鼓勵地方政府與中央共同合作，台北市長蔣萬安今天說，爭取輝達選擇北市的過程感謝中央協助。

輝達（NVIDIA）台灣總部進駐台北市北投士林科技園區T1718基地的地上權計畫書及權利金，昨天通過台北市區段徵收及市地重劃委員會審議。台北市副市長李四川表示，接下來將與輝達議價，議價完成就會簽約，可說是此案最後一個程序。

卓榮泰昨天表示，輝達是中央、地方徹底合作的成功案例，經濟部核定輝達「人工智慧創新研發中心計畫」、內政部用最快時間解決輝達在北士科設定地上權的法規適用問題，與台北市共同將輝達留下，盼此案例擴散到全國各地。

蔣萬安今天出席台北國際動漫節開幕記者會前被媒體堵訪表示，市府就是全力爭取輝達來台北設立海外總部，非常感謝輝達最後決定落腳台北、選擇北士科，過程中也謝謝中央協助。

媒體追問，輝達執行長黃仁勳是否有機會親自出席簽約，蔣萬安未正面回應，僅說目前正進行最後相關程序，預計農曆年前會完成簽約。

此外，對於中國大陸文旅部宣布將恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊，蔣萬安今天表示，兩岸之間的觀光及交流都是好事，大家應該做出有智慧的決定，為人民謀求福祉。（編輯：李錫璋）1150205