輝達將蓋第二總部？黃仁勳莞爾回：有可能

[NOWnews今日新聞] 輝達在北士科蓋總部，現在有消息傳出，後續看能將再於台北市增設第二總部，地點會落腳於洲美段區域，不排除是洲美國小預定地。對此，輝達執行長黃仁勳今（30）日表示，是有一個地點，他莞爾笑回「是有可能性，甚至是有機率發生的。」增添不少想像空間。

輝達現階段員工主要分布於南港辦公室，並有一部份員工是以新竹為據點。目前傳出輝達有意進一步擴建台灣總部二期，地點是在離北士科不遠的洲美段土地。據了解，先前北士科T17、T18基地一度卡關時，北市府考慮過的備案就包含洲美國小預定地，被視為是此次第二總部地點的潛在標的。洲美國小預定地位於北士科西側，面積達4.6公頃，原規劃作為國際羽球館，地點鄰近北士科，且土地方正。

台北市長蔣萬安今日上午赴中正區參加「與里長有約」座談，針對傳出輝達（NVIDIA）要在台北蓋第二座總部一事，他說，目前沒有相關訊息，但如果輝達提出需求，一樣會給予協助。

媒體今早問到第二總部地點可能位於士林附近，消息是真的，還是又是「假新聞」，對此，黃仁勳表示，「嗯，是有一個地點」，他說，第二總部的消息聽起來不錯，他很喜歡，因為輝達在台灣擁有許多員工，還有很多的供應鏈夥伴，以及客戶，輝達在台灣的工作量成長迅速。且員工非常努力，台灣還具備許多優秀人才，因此他樂見擴建。

另一方面，針對今天他的行程，黃仁勳指出，他要先去南港新辦公室，他說，自己是第一次去，非常興奮，他將在那裡舉行員工大會，「祝賀他們度過了偉大的一年，並感謝他們所做的所有了不起的工作。」然後，他會回答輝達員工想問他的所有問題，接下來今晚就要參加輝達年度重頭戲「尾牙」，他再次強調，自己真的非常興奮。

