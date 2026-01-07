輝達將進駐「北士科恐成下一個內科？」 李四川回應了

即時中心／潘柏廷報導

台北市府與新光人壽去年（2025）和平解約地上權後，確定輝達（NVIDIA）台灣總部落腳北士科T17、T18基地，而輝達執行長黃仁勳也將在今年（2026）1月底訪台，除參加台北輝達員工的尾牙外，更被受邀參加簽約儀式，而投資計畫書、都市計畫變更2項行政程序也有望在簽約前完成。不過，外界也很擔心北士科是否會成為下一個內科，台北市副市長李四川今（7）日下午受訪時也回應了！





李四川今日下午接受媒體聯訪；記者提問，因為業者與當地人士擔心北士科交通、飲食等問題，會成為下一個內科，市府是否有所規劃？他透露，今天見了一位從美國回來的賓州大學副教授，由於對方是學都市計劃，也就是專門就科學園區的規劃，而自己也聽了對方將近1個小時的簡報。

他說明，科學園區1.0是封閉式，再過來2.0則是把圍牆打開變成分散，再來的3.0是網際的，現在的科學園機應該走到智能的方向；今天上午討論後，包括內湖當初沒有規劃園區有關交通運輸，往後大概配合他在去年於杜拜爭取2029年無人駕駛，會在北投士林科學園區做試驗，讓園區本身就無人駕駛可以先行使用。

對於捷運的部分，李四川表示，現在也在做規劃，捷運也許不只往台北，可能也會讓捷運進入社子島，而社子島在連結社蘆大橋，就可以直接到蘆洲的捷運站，這項系統則包括橋樑，現在也在做規劃。



李四川也透露，自己今早也拜託副教授，原則上會結合成大、顧問公司，到時候會做北士科往後的智能科學園區，從交通、生活，還有產業進來的部分會做比較完整的規劃，而市政府會來做執行。

最後李四川也說，因為以前國內的都市計劃只做產業的部分，但是上次的都市計畫已經開放，最起碼像7-11都可以進駐，不然所有產業進去在生活上會產生困擾，這一個部分現在都已經考慮過。

