輝達導入AI固態硬碟效應 NAND將迎新一波缺貨商機

AI應用快速擴張，推論運算需求同步爆發，業界指出，輝達有意導入人工智慧固態硬碟（AI SSD），後續可能大舉吃掉儲存型快閃記憶體（NAND Flash）產能，使得NAND產業複製高頻寬記憶體（HBM）排擠DDR記憶體模式，讓NAND市場高度供不應求，群聯（8299）、威剛（3260）、創見（2451）等NAND相關台廠迎來新一波缺貨商機。

近來儲存市場供需明顯吃緊，供應鏈透露，AI與企業級固態硬碟（SSD）訂單強力拉動下，NAND原廠已優先將產能配置至高階與企業級產品，隨舊製程加速收斂，晶圓供應更加緊繃，價格漲勢由高容量產品快速擴散至各容量。

廣告 廣告

業界認為，輝達有意打造AI SSD，市場對高效能、高耐用NAND晶片需求將進一步放大，使得產業供需結構出現實質性改變。

此趨勢下，台灣儲存供應鏈受惠角色浮現。業界點名，NAND控制IC大廠群聯，長期深耕企業級與高效能儲存市場，具備控制晶片與韌體整合能力，可依AI推論工作負載特性進行客製化調校，已卡位AI SSD 生態系關鍵環節，放量可期。

【看原文連結】

更多udn報導

冬季曬厚重衣服「1招超快乾」 網實測：不怕潮溼悶臭味

低潮結束了！2026年「3大生肖」最容易鹹魚翻身

女星上台領獎跌倒現場驚呼一片 意外美到「摔出神圖」

吃橘子別再丟掉這部位 助血管軟化、預防動脈硬化