輝達就是要T17、T18！2週完成和新壽解約？蔣萬安：會盡快

台北市長蔣萬安昨天正式宣布，輝達決定要落腳北士科T17、T18，不過，有議員憂心，太快亮出底牌，恐怕新壽在和市府解約時候，有機會喊價。蔣萬安今（30）日被問到，是否有可能在兩週完成解約嗎？他表示，新壽接下來會提出成本，之後會盡快完成合意解約的程序。

蔣萬安今天出席北溫泉季啟動儀式，會前被記者問到，有議員憂心太快亮出輝達的底牌，讓新壽有機會喊價，有可能兩週完成解約？蔣萬安重申，昨天已經表達過輝達就是確定在北市科T17、T18。

蔣萬安強調，新壽接下來會跟市府合意解約，也會提出相關成本，要回成本後會盡快完成合意解約的程序。

此外，台中一處養豬場爆發非洲豬瘟案例，全台目前禁止廚餘養豬，也禁止廚餘移轉到外縣市，但民進黨台北市議員簡舒培昨爆出，台北市的焚化爐也在處理其他縣市廚餘。對於目前調查狀況，蔣萬安說明，依照規定，市府本來只處理家戶廚餘，但因為豬瘟事情，中央要求地方政府協助處理非家戶廚餘，所以這是臨時性緊急應變措施，環保局一定是依照規定，接下來會逐一比對跟查驗，依規定查處。

