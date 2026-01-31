輝達尾牙亮點！臨江街「水果阿婆」現場擺攤
[NOWnews今日新聞] 輝達執行長黃仁勳30日參加台灣分公司尾牙「輝達尚蓋讚」，一改過去皮衣風格，身穿深色的「夏威夷風」花襯衫，再度成為焦點，現場更邀來臨江夜市水果攤的76歲鄭姓阿嬤，攤車也一起進駐，讓整個尾牙風格就宛如台灣味夜市與人情味，阿姨也當場將水果現切，遞給每一位排隊的員工們享用。
輝達30日晚間，在台北舉辦年度尾牙，主題定為「輝達尚蓋讚」，2000多名員工一同到場同歡，延續高規格、高話題傳統，從入口看板曝光開始，就吸引員工搶拍打卡，現場氣氛明顯比往年更熱。
值得注意的是，這次除了尾牙整體風格較休閒外，現場一角還驚喜看見特別嘉賓，黃仁勳特別邀請他每次來台必定造訪的臨江夜市水果攤阿嬤，攤車、燈具、器具也全部一起到場，讓現場員工能排隊領取水果杯，成為這場尾牙的意外亮點。
