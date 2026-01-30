輝達尾牙登場 輝達台灣WWFO副總裁李文如現身

黃仁勳參加輝達尾牙前受訪，右為李文如。廖瑞祥攝



輝達尾牙今天登場，輝達執行長黃仁勳今天身穿台灣特色花襯衫現身，一級主管不約而同Dress code（服裝規定），都已花襯衫與會。其中，台積電前副總，去年11月轉任輝達台灣WWFO（Worldwide Field Operations）部門副總裁李文如也首度在公開場合現身。

台積電前資材管理副總經理李文如去年7月中旬請辭後，轉戰輝達，在去年11月18日正式報到，轉換跑道進入企業級用戶相關的WWFO部門，擔任副總裁並負責台灣區銷售業務，並非先前市場盛傳的台灣區總經理職位。

廣告 廣告

今天尾牙現場，李文如隨行在黃仁勳身旁，對於媒體提問多少員工與會，黃仁勳也立即詢問李文如有多少人，顯現李文如對於黃仁勳行程和重要資料掌握程度。

更多太報報導

輝達尾牙登場 黃仁勳穿花襯衫現身！ 大談晶片布局不只GPU 「需要很多很多的人」

輝達新總部不只北士科、第二總部有譜? 黃仁勳透露有機會、有可能