輝達尾牙登場 黃仁勳穿花襯衫現身！ 大談人才、聯發科N1晶片 肯定台灣量子運算

黃仁勳參加輝達尾牙前受訪。廖瑞祥攝



輝達尾牙今天登場，輝達執行長黃仁勳沒穿招牌皮衣，改穿花襯衫亮相，再度成為吸睛焦點! 談到與供應鏈的合作時，他說，與聯發科合作的強大單晶片（NI）AI PC，低功耗性能非常強勁，而輝達產品線發展快速，已從單一 GPU擴展至7種不同類型晶片，需要台灣眾多合作夥伴支援，更需要非常多人才。他還說，輝達近期甫發布美國國家量子計畫藍圖，也很高興看到台灣在量子運算有著非常深厚的實力。

黃仁勳表示，輝達尾牙很有台灣特色，感覺很棒，他特別穿上有台灣特色的花襯衫，並透露這是一年中最喜歡的事情之一，「不只慶祝新年，也感謝大家去年出色的工作」。他說，正如大家所知，輝達度過了非常非常忙碌的一年，推出了許多新產品，並幫助許多公司進入 AI領域。

廣告 廣告

黃仁勳來台依舊行程滿滿，他說，今天在南港新辦公室開了一次員工會議，接下來周六和周日，打算和台灣合作夥伴共進晚餐，還要開一些會議，很期待見到他們。

外界關注輝達與聯發科合作案，以及雙方合作AI PC N1 系列處理器進度，黃仁勳正式說明，輝達與聯發科合作開發了一款非常強大的單晶片，低功耗低但性能非常強勁，那是專為擁有強大AI的電腦設計的，應用領域非常廣泛。

黃仁勳強調，輝達不再只是生產 GPU。產品線已從單一 GPU 擴展至7種不同類型的晶片，包括網路晶片、交換器晶片、智慧資料處理器以及 CPU。如今的 GPU 已是超級電腦，這些複雜系統需要台灣眾多合作夥伴支援。因此輝達在台灣需要大量人才，涵蓋晶片設計、系統設計、軟體工程、供應鏈管理等領域。

談到人才面，黃仁勳說明，輝達在台灣發展非常快速，這也是和供應鏈和生態系統合作的開端。因此，包括晶片設計、系統設計、軟體工程師、供應鏈、供應鏈合作夥伴等等，「輝達需要很多很多的人」。

輝達甫發布了美國國家量子計畫的藍圖，黃仁勳也談到，台灣供應鏈在量子運算領域能扮演怎樣的角色，量子計算用於模擬自然，運算本身不會改變，產業仍然會使用CPU和GPU。AI仍將是未來重要的運算模型，但有許多問題例如類比數位孿生，量子電腦正是類比自然，因為它本身就是自然模擬自然。

黃仁勳也說，即使是量子計算機也需要加速計算。因此，輝達一直在與量子運算產業合作，致力於未來將混合GPU和CPU超級電腦整合在一起，未來輝達還會發現其他應用，這些應用都非常重要。

他說，在未來幾年，大家會看到量子運算不斷發展壯大、看到量子電腦解決實際問題，所有在數位生物學、材料科學和未來計算領域取得進展的研究機構，都應該參與量子運算，所以很高興看到台灣在量子運算方面有著非常深厚的實力。

更多太報報導

輝達新總部不只北士科、第二總部有譜? 黃仁勳透露有機會、有可能

微軟重跌、輝達尾牙登場! 台指期夜盤大跌331點權值股恐承壓

台美關稅15%不疊加 黃仁勳直言太棒了！台積電扮演要角、肯定台灣對美戰略價值