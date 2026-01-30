輝達尾牙登場！黃仁勳一襲花襯衫現身超吸睛

▲輝達執行長黃仁勳今日晚間出席輝達尾牙，一襲深色的「夏威夷風」花襯衫，十分驚艷。（圖╱記者林柏年攝）

[NOWnews今日新聞] 輝達執行長黃仁勳昨日抵達台灣，今（30）日行程重點之一，就是要參加輝達台灣分公司的尾牙，他約莫晚間6點10幾分抵達南港展覽館，一現身穿著一襲深色的「夏威夷風」花襯衫，十分驚艷，在場記者還讚他衣服很喜氣，他笑說很開心可以來到這裡，這是他一整年最喜歡的活動之一。

輝達今日晚間在台北舉辦年度尾牙，主題定為「輝達尚蓋讚」，延續高規格、高話題傳統，從入口看板曝光開始，就吸引員工搶拍打卡，現場氣氛明顯比往年更熱。

黃仁勳今日晚間一抵達南港展覽館二館，大批媒體就瘋狂朝他方向湧入，紛紛搶著採訪他，他一襲黑色花襯衫，特別吸睛。

他表示，除了慶祝新年，他也要感謝大家去年的辛勤工作。輝達經歷了非常忙碌的一年，推出了許多新產品，並幫助許多公司進入AI領域。台灣夥伴、客戶一直支持輝達，他對此心存感激，而輝達員工也十分努力，所以今晚必須要好好慰勞員工。

媒體也問他今天尾牙有多少員工到場，他立刻轉問員工，員工也隨即回答今天有2000多人到場同歡。

而此次尾牙也驚喜看見輝達WWFO副總裁李文如，她先前曾任職於台積電前資材管理副總經理，後轉任輝達擔任高管。

