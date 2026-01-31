輝達尾牙「夜市」搬來！黃仁勳穿花襯衫變台客

黃仁勳穿上花襯衫。（圖／東森新聞）





輝達舉辦尾牙，今年把「夜市」搬進來，黃仁勳也換上花襯衫，他說輝達成長速度很快，加上總部降落台北，在台灣需要更多人才。

熟悉配樂一下，輝達執行長黃仁勳，大跳你是我的花朵，拿起手燈搖擺，黃仁勳另一首《茄子蛋閣愛妳一擺》實在有夠台。黃仁勳一身花襯衫變身台客，和在場2000名員工一起同歡。

這次使出渾身解數，甚至直接把夜市搬進尾牙，就叫輝達尚蓋讚。不只看板有珍奶、燈籠、刈包、藍白拖，還把最心心念念的Fruit Lady水果阿婆請來，蓮霧、芭樂、番茄蜜餞攏總來。

輝達執行長黃仁勳：「我們也變成世界最大的公司，我很替你們感到榮幸，所以今晚我們要來慶祝。」

感謝員工的努力，也說輝達成長速度很快，從只打造GPU，到現在網路晶片、交換器晶片到CPU，輝達從單一GPU轉型為多達7種晶片的生態系，加上總部降落台北，當然需要更多人才。

輝達執行長黃仁勳：「現在是供應鏈與生態系的起點，因此我們需要招募更多人才，包括晶片設計系統設計、軟體工程、供應鏈管理夥伴，你知道很多很多人。」

台灣是核心起點，供應鏈夥伴扮演重要關鍵，包括在量子運算中的角色，具有深厚科學根基，黃仁勳也證實，確實在和聯發科一同打造N1系列處理器，接著他也自爆行程，除了即將登場的兆元宴，也將安排和供應鏈夥伴見面。

輝達執行長黃仁勳：「週六和週日我有夥伴的餐敘，還有一些夥伴會議，很感謝我們供應鏈夥伴，願意在週末撥冗見我，很期待見到他們。」

這次焦點，也看到前台積電採購部門副總經理李文如，目前擔任輝達副總裁也緊緊跟在黃仁勳身邊。

不難看出AI教父掀起的熱潮，真的是串聯起整個科技生態系。

