輝達市值破5兆美元成全球首家 攜手美能源部建7座AI超級電腦

輝達市值破5兆美元，成全球首家企業。（圖／路透社）

人工智慧（AI）熱潮持續席捲全球，晶片巨頭輝達（NVIDIA）本週再創歷史，市值首度突破5兆美元（約新台幣153兆元），成為全球第一家達到此規模的公司。同時，ChatGPT開發商OpenAI也在15個月的複雜談判後完成重組，估值暴漲至5000億美元（約新台幣15兆元），象徵AI產業進入全新資本與技術競爭階段。

根據《路透社》報導，3個月前，輝達股價剛突破4兆美元大關，而本月29日上漲3%，以每股207.04美元收盤，市值達到5.03兆美元，刷新美國華爾街紀錄。自2022年ChatGPT問世以來，AI熱潮帶動標普500（S&P 500）指數創下歷史新高，輝達股價已上漲12倍，

出生於台灣、9歲移民美國的輝達創辦人暨執行長黃仁勳（Jensen Huang），如今已成矽谷傳奇人物。他掌舵下推出的H100與Blackwell系列AI晶片，成為ChatGPT與馬斯克（Elon Musk）xAI等大型語言模型的運算核心。依據最新資料，黃仁勳持股價值約1792億美元（約新台幣5.5兆元），為全球第八大富豪。

報導指出，分析師認為輝達的爆發式成長不僅代表企業成功，更象徵AI時代的產業結構重塑。不過，也有市場人士警告，科技股估值飆漲恐引發「AI泡沫」疑慮。

目前輝達正加緊鞏固AI晶片市場地位。黃仁勳本週宣布，已接獲美國政府5000億美元AI晶片訂單，並計畫攜手能源部建造七座超級電腦。此外，美國與中國間的晶片出口管制仍是雙方角力焦點，美國總統川普（Donald Trump）預計將與中國國家主席習近平討論輝達Blackwell晶片的出口問題。

另一方面，AI軟體龍頭OpenAI也傳出重大進展。根據《Artificial Intelligencer》報導，OpenAI歷經15個月談判、數十名銀行家與律師協商，終於完成史上最複雜的科技公司重組之一，估值從不到1000億美元飆升至5000億美元。這項重組為公司未來上市鋪路，也讓執行長阿特曼（Sam Altman）取得更大自主權。

