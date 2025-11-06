輝達市值能破8兆美元？蔡正元指黃仁勳渴望「這筆生意」：台廠利多下有望受惠

「AI晶片龍頭」輝達本周市值正式突破5兆美元，投行顧問Loop Capital更將目標價由250美元大幅調高至350美元，市值上看8兆。對此，前立委蔡正元在節目《大大平評理》指出，這是AI時代的奇蹟，在短期內漲這麼多，連當年風光一時的IBM、蘋果都沒能做到。

隨著AI基礎建設爆發，不少供應鏈台廠都被點名將受惠，蔡正元認為，AI算力中心需求持續暢旺，AI採購訂單不斷湧入，預期台灣明年的經濟成長GDP有望破7，但他也特別強調，是僅限於特定AI相關產業，其他產業受到關稅影響，未來前景應該還是不太好。

蔡正元表示，韓國在APEC峰會後高調宣布將大幅調高AI相關預算，並向輝達購入26萬顆GPU，韓國所展現企圖心的底氣，就在於它擁有許多核電廠，電力供應相當穩定，然而韓國的缺點在於欠缺與美、中一樣的大語言模型，因此頂多只能算次級算力中心。

至於輝達晶片Blackwell是否能賣到中國，美中雙方目前尚未完成談判，但蔡正元認為，輝達執行長黃仁勳應該是相當渴望中國龐大市場需求，如果能夠達成這筆生意，輝達市值將更有機會達到 8.5 兆美元的目標價，而相關台廠在利多之下也有機會能夠獲得訂單。他分析，當前晶片技術路線的競爭分為GPU、TPU、MPU，雖然目前看來是GPU領先，但未來競爭格局很難預測。

