輝達市值5兆美元、黃仁勳也變「5兆男」！阮慕驊：10兆美元一小步，老黃「這件事」千萬不能做

財經專家阮慕驊才在前一天指出，輝達市值「逼近4.9兆美元」，離10兆美元目標又更近一步，沒想到隔日輝達便強勢突破5兆美元大關，寫下全球企業史上首例。然而在市場狂歡之際，阮慕驊也提醒，黃仁勳「什麼都行，就是不行把晶片賣給中國」，點出在美中科技角力下，輝達未來成長仍面臨關鍵地緣政治風險。

美國AI晶片龍頭輝達（Nvidia）再創歷史里程碑！今（30）日市值正式突破5兆美元，成為全球首例，規模不僅超越印度、日本、德國等多國GDP，若視作一個國家，已能躋身全球前十大經濟體。

廣告 廣告

《彭博新聞》（Bloomberg News）統計顯示，輝達市值甚至大於荷蘭、西班牙、義大利、阿聯與波蘭等多國股市總和，在標普500權重亦逼近10%，足見其在全球金融市場的影響力。

隨股價節節攀升，執行長黃仁勳個人財富水漲船高，目前身家已突破1800億美元（約新台幣5.5兆元），光本週就增加逾160億美元，年初至今累計成長近680億美元。

輝達強勢走高，與黃仁勳28日在華盛頓DC舉行的GTC大會釋出超級利多密切相關，他宣布輝達今年與明年Blackwell與Rubin晶片出貨金額預估合計將達5000億美元（約新台幣15.2兆元），市場反應熱烈，股價當日收盤大漲近5%，首度衝破200美元大關。

黃仁勳同場更公布搶進6G布局，將投資10億美元（約新台幣305億元）與諾基亞（Nokia）合作開發軟硬體，加速5G向6G技術過渡，並稱此舉是「把電信技術帶回美國」、強調重振美國科技產業。受利多激勵，諾基亞股價同步飆漲逾22%。台灣股市亦受帶動，大盤盤中一度大漲逾330點，改寫歷史高點。

值得注意的是，財經專家阮慕驊日前才在臉書指出，輝達市值逼近4.9兆美元、距10兆又近一步，未料隔日市值便強勢跨越5兆美元門檻。不過，他也提醒，輝達在高速擴張之際仍受限於美中科技競爭與出口管制等變數，並直言：「老黃什麼都行，就是不行把晶片賣給中國」，凸顯地緣政治仍是輝達邁向全球AI霸主路上不可忽視的風險。







更多今周刊文章

0056股災以來漲3成，00878近20%...他抱2百萬00713「氣到想出清」：漲得慢沒關係，心死的關鍵是？

天氣／把握最後好天氣！第2波東北季風報到，這天起低溫下探17度…還有颱風生成？最新10日預報出爐

一萬登記入帳最快！10000官網「這天8點」2身分證尾數先，普發一萬登記分流時間、準備資料、流程