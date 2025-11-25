輝達帝國恐被谷歌打垮？Gemini 3太強引擔憂 專家直言免驚：想想DeepSeek

Google推出最新AI模型Gemini 3，其強大表現引起科技界高度關注，市場也認為Google已從AI的追趕者轉變為領跑者。對此，財經作家狄驤在臉書發文指出，Google的強大讓不少投資人擔心，將衝擊到輝達供應鏈，但他回憶今年初的DeepSeek風暴，直言「不用太擔心」。

狄驤表示，最近不少投資人擔心，Google的Gemini 3太強大，除了會排擠其他AI模型，未來Google自家的TPU需求也可能飆升，並讓輝達（Nvidia）GPU需求下降，衝擊相關供應鏈。例如，有消息稱Meta考慮花費數十億美元購買Google的 TPU，讓Google股價進一步走高。

狄驤指出，不過他認為不用太擔心，我們可以回頭看看今年2月的DeepSeek風暴，也就是中國推出一款透過少量硬體資源開發的AI模型，部分能力卻跟當時頂尖的 AI模型差不多，該狀況讓市場擔憂AI晶片需求下降，所以那時最熱門的族群從硬體變成了軟體企業。

「問題來了，AI硬體需求真的有受到DeepSeek風暴影響嗎？答案顯而易見。」狄驤分析，這次市場看好Gemini 3有龐大的預訓練資源，其他模型難以跟上，還有TPU更適合用於AI訓練；但他認為不用擔心某個AI型的領先，因為就像前陣子的DeepSeek，還有過去OpenAI問世，讓市場看衰Google，這些狀況都在短短幾個月內被逆轉。

狄驤提到，相關企業本來就有拉高對TPU等ASIC（客製化晶片）的需求，主因是企業不能把雞蛋都放在輝達GPU的籃子裡，而輝達也看到了ASIC的需求水漲船高，所以才在不久前提到，他們的優勢在於生態系完善，代表輝達與ASIC供應商並非單純的競爭，而是互補關係，未來將共同受惠於AI需求持續提升，甚至帶來新商機與新的行情。

狄驤指出，最近台美股跌勢很驚人，但他依然看好未來發展，所以會往下找合理的位置逢低布局，除了觀察估值之外，還會同時追蹤盤勢變化、市場情緒與籌碼發展。他強調，保持理性等待好機會，這是在股海長存需要反覆訓練的技能，相信這陣子投資朋友們都收穫不少經驗值，接下來就是進一步觀察市場築底的盤勢變化。

