輝達帶動北士科房市？建商董：政策綁手腳想成交「要用力！」

北士科重劃區預售案「佳元織川」建商佳元建設董事長蔡錫全表示，大環境壓頂，因擔心未來交屋也會碰到貸款問題，導致現在預售案的買氣也下滑。（圖／林榮芳攝）

輝達落腳北士科，真的帶動區域房市大發？北士科預售案「佳元織川」建商佳元建設董事長蔡錫全表示，雖然來客數優於北市他案，但受到大環境影響，成交時間拉長，「想成交還是要用點力！」

「佳元織川」與洲美國小、國際羽球館對望，每坪開價120萬元起。（圖／林榮芳攝）

「佳元織川」29日舉行陶藝及織畫聯展。對於目前市況，蔡錫全表示，受惠輝達確定落腳北士科，目前周來客雖兩位數，但成交時間拉長，回訪次數增加，想成交還是要用點力，所以也才舉辦藝術展讓客戶多來走走看看。

「佳元織川」為佳元建設首度進軍重劃區推案，原訂於去年底推出，因市場低迷，一路延至今年7月才進場潛銷。他直言，政策讓這季不敢有太大期待，雖然買預售案交屋要3、4年後，但民眾還是會擔心屆時貸款會有問題，影響現在的購屋意願。

他也提到，換屋族貸款鬆綁限期從12個月改成18個月的效果有限，銀行也很難真的去查核，認為明年度換屋族貸款有機會再鬆綁，此外，都更危老案也應該不受貸款緊縮政策影響，目前央行還是認為集中度過高，都更案貸款不易。他直言，「不希望市場過熱，但現在政策把客戶綁得太過。」

佳元建設預計在北士科推出2案，其中由「佳元織川」打頭陣。該案位於北投區承平路、福善路口，洲美國小預定地正對面，基地面積約330坪，規劃地上14層、地下6層，26~43坪，2~4房產品，總戶數54戶。每坪開價約120~130萬元，總銷約28億元，目前銷售3成。

佳元建設成立至今準備邁入13年，目前包含整合中共20個個案。蔡錫全表示，佳元每年能固定推2案，主要都是靠客戶支持，讓他可以帶下個不認識佳元的地主，到目前已經入住的案子參觀，也代表現在已經交屋的社區都對於佳元有相當的肯定。

