輝達帶動美股4指數走高！台積電ADR漲逾3%

[NOWnews今日新聞] 晶片巨頭輝達（Nvidia）最新季度財報顯示業績超乎預期，助攻市場恢復對AI交易的信心，美股20日開盤上漲，道瓊工業指數上漲579點或1.2%、標普500指數上漲1.6%、那斯達克指數飆漲2.2%。

截至美東時間9點42分，道瓊工業指數上漲596.1點或1.29%、標普500指數上漲111.28點或1.68%、那斯達克指數上漲482.17點或2.14%、費城半導體指數上漲180.09點或2.7%。

個股部分，輝達上漲3.58%、台積電ADR上漲3.19%、谷歌上漲3.21%、蘋果上漲1.89%、META上漲2.64%、亞馬遜上漲1.78%、微軟上漲1.19%。

美國財經媒體CNBC報導，輝達亮眼的財報和預測提振市場對AI交易的信心。輝達公布的利潤和營收超出華爾街預期，並給出了強於預期的第四季度銷售預測，CEO黃仁勳表示，市場對其當前一代Blackwell晶片的需求「遠超預期」，也駁斥AI泡沫的相關說法。

輝達樂觀的業績指引可能提振了投資人對AI產業的信心。在此之前，由於對估值過高和循環融資的擔憂，AI產業近期走勢疲軟。輝達的財報提振了盤後交易中，AI生態系統中的一系列股票，包括博通、AMD等晶片廠，以及電力基礎公司。

