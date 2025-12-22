輝達帶動CPO加速 華星光看800G明年爆發

▲華星光今日線上法說會，看好光收發模組前景。（圖／記者李青縈攝）

[NOWnews今日新聞] 矽光子指標股華星光今日法說會指出，AI伺服器持續推升資料中心光收發模組需求，公司今年出貨主力仍以400G為主，明年重心將轉向800G。華星光並引述市場估算，800G產品在明年可望成為出貨主流，全年市場需求規模約3500萬顆。

在更高速產品方面，華星光表示，1.6T光收發模組預計明年也將開始放量，全年市場需求約800萬顆，顯示資料中心傳輸規格正加速往更高階升級。

此外，華星光談到矽光子共封裝光學（CPO）趨勢，今年在輝達（NVIDIA）推動CPO導入AI資料中心的背景下，產業變革速度明顯加快。公司引用調研機構預測，2024年至2030年CPO市場規模年複合成長率上看137%，較先前市場認知更為快速。

針對各世代產品的市場成長節奏，華星光引述研究機構看法指出，2026年400G光收發模組市場規模可望較2025年成長約20%；800G則預期自2026年起開始量產出貨，並在2027、2028年進入倍數成長階段。

華星光22日股價上漲9.5%，收在265元。

