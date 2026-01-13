輝達建築設計 面臨2法規難題

輝達總部將進駐北士科，議員提出建物面臨需設屋頂光電板及綠覆率等法規問題。台北市長蔣萬安表示，一定會合法並依照程序解決目前疑慮。（中央社）

本報綜合報導

輝達總部即將進駐北士科Ｔ十七、Ｔ十八基地，台北市議員曾獻瑩十三日提出建物面臨須設屋頂光電板及綠覆率兩項法規問題。對此，市長蔣萬安表示，一定會解決疑慮。

曾獻瑩表示，輝達總部建築相關法規問題，包含《台北市綠建築自治條例》要求面積達一千平方公尺以上的新建物，應於屋頂設置太陽光電發電設備；以及《台北市新建建築物綠化實施規則》對建物的綠覆率及綠容率要求。

據了解，輝達總部屋頂會採具科技感的折疊式設計，難以加裝光電板，已向市府提出希望排除相關規定。而條例中的確也有除外條款，應可經市府核定適用。

綠覆率及綠容率部分，曾獻瑩說，因輝達總部設計圖是樓層數低、樓地板寬的建築，建蔽率會盡可能拉高，恐難以達到法定要求；不過，規則中同樣有規定，若因建築基地條件特殊，可經都市設計審議委員會通過等方式不受限制。

對此，蔣萬安表示，會持續和輝達保持密切溝通、交換意見，一定會合法，並依照程序一一解決目前疑慮。至於是否已確定簽訂地上權契約及輝達執行長黃仁勳是否參與？蔣萬安僅說，預計農曆年前可以完成簽約。