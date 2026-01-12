輝達引爆AI算力需求後如何布局? 陸行之:下一步關注清潔電力能源。資料照



美股2026年開局仍由科技股領漲，輝達引爆AI算力暴衝，也帶動基礎建設需求持續上攻！知名半導體分析師陸行之表示，電力短缺將是美國暨全球數據中心擴展到100GW算力前會碰到的最重要問題之一，未來產業將可看到AI數據中心與電力公司長約深度綁定，不受公共電網脫鉤的清潔電力能源將是主要來源。

陸行之指出，在2035年前，電力短缺將是美國暨全球數據中心擴展到100GW算力前會碰到的最重要問題之一，AI數據中心和雲服務廠商為了怕因為缺電 (尤其是清潔，持續，低成本，可控的能源）而不是缺技術，缺晶片而失去競爭優勢（Fear Of Missing Out, FOMO)，目前都在想辦法找到解決方案。

其中，電力，尤其是清潔 (核能，風能，太陽能），持續供應不中斷（核能，天然氣），低成本（核能），不受公共電網拘束的電力（微型反應爐）未來將成為數據中心擴產的主要電力來源。

陸行之也指出，假設未來全球AI數據中心會從2026到2030年的每年5GW, 10GW, 15GW, 20GW, 25GW算力擴張，市場不會想關注那些每年只能賣5GW電力生產設備的產業，但想關注那些能持續提供5GW, 15GW, 30GW, 50GW, 75GW的電力能源產業。未來10年產業將看到AI數據中心持續與電力公司簽長約深度綁定。

