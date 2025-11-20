輝達強勁財報緩解「 AI 泡沫」疑慮 ! 第三季成長加速、股價盤後走高

火報記者 陳銳/報導

晶片大廠輝達週三公布亮眼財報與強勁展望，執行長黃仁勳表示，外界對「人工智慧泡沫」的擔憂並未反映公司實際看到的需求，加上優於市場預期的成績，使華爾街對 AI 投資過度升溫的疑慮暫時降溫。

輝達在經歷數季成長放緩後，本季出現明顯回升，成為市場關注焦點。投資人正密切觀察這家公司，以判斷企業在 AI 基礎建設上的巨額投入是否已過度集中，並可能形成泡沫。

輝達本季成長明顯回升，成為焦點。投資人關注企業對 AI 基礎建設的投入是否過度集中、甚至形成泡沫。圖:istockphoto

輝達執行長黃仁勳在財報電話會議中表示，外界對泡沫的討論與輝達觀察到的實際情況並不一致。他強調，來自雲端服務商、企業運算、邊緣設備及機器人系統的需求依然全面且強勁，並稱輝達的統一架構使各類應用得以順暢運作。他同時重申先前預期，指出旗下先進晶片的訂單金額將在 2026 年達到 5,000 億美元。

受益於強勁財報，輝達盤後股價上漲約 5%，市值估計將增加約 2,200 億美元。此前，由於市場對 AI 過熱的疑慮升溫，輝達 11 月的股價一度下跌近 8%，但過去三年仍累計上漲逾 1,200%。

第三季的營收較去年同期成長 62%，是七季以來首次出現成長加速。資料中心業務是主要動能，本季收入高於市場預期。亮眼業績同樣帶動 AMD 及大型科技股的股價走揚。

此外，公司收入集中度持續提高，前四大客戶的貢獻占整體銷售比重升至 61%。輝達也積極向大型 AI 公司投資，其中包括先前宣布向 OpenAI 投資最高 1,000 億美元的計畫，引發市場對「AI 循環投資」的討論。

公司成長仍面臨多項限制。由於美國出口管制，輝達在中國市場的銷售受到明顯限制，促使公司加大在中東地區的布局。美國商務部本週批准向沙烏地阿拉伯與阿聯酋輸出至多 3.5 萬顆 Blackwell 晶片，總價值可能超過 10 億美元。

儘管需求強勁，一些專家指出，AI 資料中心的建置速度可能成為成長瓶頸。eMarketer 分析師 Jacob Bourne 表示，土地、電力與電網容量等因素可能限制超大規模資料中心吸收新產能的速度，並可能影響 2026 年後的營收成長動能。