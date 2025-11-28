輝達怎麼看台積電洩密案？黃仁勳一句話回應 預告明年1月再來台

台積電前資深副總羅唯仁爆出疑似帶走大量2奈米等先進製程資料，投靠英特爾並涉嫌洩密，台積電已對他提起訴訟。對此，快閃來台的輝達執行長黃仁勳表示，他對台積電很有信心，從未感到擔憂。

輝達執行長黃仁勳今（28）日上午結束行程後，下午準備搭機離台。他受訪時表示，此行見了不少朋友，也吃了牛肉麵，還安排了足底按摩。他並預告將在明年一月再度來台，與員工一起過農曆年。

談到台積電洩密案，黃仁勳指出，自己並不了解細節，不過他強調，台積電不僅只依靠某一個人，整個公司的文化、技術都非常複雜，包括晶片、電晶體、製程技術等，也具有營運、商業規劃，台積電之所以能夠有今天的規模，是建立在各方面的技術上，他有信心台積電會繼續蓬勃發展，也認為台積電非常擅長保護敏感資訊，自己從來沒有擔心過。

面對強勁AI需求 黃仁勳坦言：一切都很緊張

媒體追問輝達如何保護商業機密，黃仁勳回應，輝達的晶片、系統與軟體技術極度複雜，有很多不同晶片，不只有GPU，所有技術都必須整合在一起才能成功，不只相當複雜，也難以理解，公司耗費33年才走到今天，雖然也有人離開，但大多數員工都待了很久，有些人任職超過20年，且就算有人離開公司也沒關係，因為要複製這些技術非常困難。

另有媒體詢問，面對強勁AI需求，輝達是否遇到記憶體短缺問題，黃仁勳坦言，現在需求確實非常強，一切都很緊張。他提到，輝達的供應鏈非常複雜，有來自台積電的超先進晶圓，有7種不同的晶片，還有複雜的記憶體、交換器、甚至是線纜、電源供應器，所有東西都很複雜，因此沒有任何一項零部件是充裕的。不過，他強調，輝達的供應鏈很強，有全球最大的供應鏈，「如果客戶需要，我們一定會交貨。」

