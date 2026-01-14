輝達恐受影響！美將對特定半導體徵25%關稅

▲川普政府祭出針對半導體的關稅政策。示意圖。（圖／路透社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國總統川普當地時間14日簽署行政命令，依據美國貿易擴張法第232條款，將正式對部分進口半導體、半導體製造設備及衍生性商品，加徵25%的進口從價關稅。有外媒指出，輝達（Nvidia）、超微（AMD）恐受影響。

根據《路透社》報導，行政命令的內容顯示，關稅適用於進口至美國、但未用於國內AI用途，隨後再出口至其他國家的半導體產品，這類作法被稱為「轉運」。

受影響的晶片包括輝達的H200，以及AMD的MI325X，相關產品將被課徵25%關稅。有鑑於官方調查結果，美國商務部長建議，分2階段調整半導體進口，第1階段僅適用於「極為狹窄的一類半導體」，這類晶片被視為政府AI與科技戰略中的關鍵元素。

該公告以國家安全為由，旨在激勵晶片製造商於美國生產更多半導體、減少對台灣等重要晶片製造基地的依賴，聲稱：「美國目前僅能完全生產所需晶片的約10%，嚴重依賴外國供應鏈。這種對外國供應鏈的依賴，構成重大的經濟和國家安全風險。」

報導提到，像輝達、AMD、英特爾（Intel）這樣的美國公司，雖然設計了許多高端先進晶片，但大部分都是在海外生產的，其中又以台積電占大宗。

白宮情況說明書並指出，川普未來也不排除對半導體及其衍生產品的進口，徵收更廣泛關稅，以激勵美國國內製造業發展。不過，若企業後續加大對美國晶片製造，或投資特定晶片供應鏈，則可能獲得較優待遇，抵銷部分關稅衝擊與實際影響範圍。

