輝達想讓你知道 GTC DC 十看點
財經中心／廖珪如報導
NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳稍早於NVIDIA GTC Washington DC大會上發表主題演講，勾勒出美國 AI 世紀的藍圖。從大規模 GPU 部署、量子運算突破，到安全的政府 AI 工廠、機器人技術與自動化移動，每項發布都正構築美國的 AI 核心基礎。本次大會上發布最新消息包括：輝達以物理AI與數位孿生推動再次工業化、NVIDIA 與美國製造業與機器人技術領導者，利用物理 AI 推動美國再工業化。
以AI原生6G建立全球標準：NVIDIA 與美國電信領導業者推出全美系 AI-RAN 堆疊，以加速 6G 發展NVIDIA 與 Nokia 開創 6G AI 平台，驅動美國重返電信領導地位，以NVIDIA NVQLink取得量子領導地位：NVIDIA 推出 NVQLink，為17家量子開發商與9間科學實驗室串連量子與 GPU 運算、以安全、部署就緒的AI基礎設施設計推動政府現代化：NVIDIA 攜手合作夥伴打造美國 AI 基礎設施，創造驅動下一場產業革命的藍圖。
以DRIVE Hyperion生態系加速自動化，NVIDIA 與 Uber 合作推動全球擴展，讓全世界為自駕計程車做好準備，其他更新還有：NVIDIA IGX Thor 機器人處理器將即時物理 AI 帶入工業與醫療邊緣應用、NVIDIA 推出 BlueField-4：驅動 AI 工廠作業系統的處理器、NVIDIA 與 Oracle 攜手打造美國能源部最大 AI 超級電腦，推動科學探索、Palantir 與 NVIDIA 合作推動 AI 落地營運，將企業資料轉化為動態決策。
