輝達成全球首家市值破5兆美元企業 規模超越印日德等國GDP

輝達29日市值突破5兆美元，成為全球首家達此里程碑的企業。

美國AI（人工智慧）晶片龍頭輝達29日市值突破5兆美元（約新台幣153兆元），成為全球首家達此里程碑的企業，規模已超越印度、日本及德國等國家的國內生產毛額國內生產毛額（GDP），若將輝達視為一個國家，其規模可媲美全球前十大經濟體。

根據彭博匯整數據，輝達市值現在已超越荷蘭、西班牙、阿拉伯聯合大公國、義大利及波蘭的股市總和。換句話說，輝達市值已大於全球絕大多數股市，只落後美國、中國大陸、日本、香港及印度5大股市，只差約2500億美元就能超越印度股市。

彭博報導指出，輝達如今的規模已不僅是企業巨擘，更已達到可與完整市場相媲美的等級。輝達目前占標普500指數總市值近1/10，規模更是超過印度、日本和德國等國家的GDP。若將輝達視為一個國家，該公司規模可輕鬆躋身全球前十大經濟體。

出生於台灣、9歲移民美國的輝達執行長黃仁勳個人財富也隨之暴增。「彭博億萬富翁指數」顯示，黃仁勳目前淨資產超過1800億美元，較年初增加近680億美元，僅本週以來就增長逾160億美元。在《富比世》全球富豪排名中，他是全球第八大富豪。