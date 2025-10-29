全球第一家！輝達市值衝破5兆美元 黃仁勳身價達5.5兆台幣

AI狂潮如海嘯般來襲，在科技股的帶動之下，美股屢創新高，AI霸主輝達更是創造了人類史上空前的紀錄，因股價再創歷史天價，市值一舉衝破5兆美元大關，AI教父黃仁勳的身家直衝超過1800億美元，約5.5兆台幣，正式晉升「五兆男」。

輝達市值破5兆美元 與印度僅差2500億美元

輝達29號收盤大漲2.99%。圖／美聯社、路透社、CNN

輝達29號收盤大漲了2.99%，市值高達5.03兆美元，約154兆台幣，完勝德國、日本兩大工業國的GDP，在全球僅次於美國跟中國。

廣告 廣告

輝達的市值更是超越全球絕大多數股市，只落後美國、中國、日本、香港跟印度5大股市，且只差約2500億美元就能超越印度股市。

接續值得關注的是，雖然在美中科技大戰之下，輝達痛失中國市場，但川普透露，可能跟習近平討論輝達Blackwell晶片解禁。對此，輝達執行長黃仁勳樂觀看待，表示「我們在中國的市佔率已歸零，如果川普能跟中國達成協議，中國也歡迎我們重新回去，對我們而言將是一大利多。」

不過，黃仁勳也說，我並不特別期待這次川習會，但我對川普能幫美國敲定偉大的協議有100%的信心，不管他怎麼做都為美國好，我會全力支持他。

富可敵國！ 輝達股價漲 黃仁勳榮升「五兆男」

輝達市值衝破5兆美元大關，讓黃仁勳個人身家達到1800億美元，約5.5兆台幣，正式晉升「五兆男」，光是今年來就累計大增601億美元，堪稱富可敵國。

國際中心／陳毓麟 編撰 責任編輯／陳盈真

更多台視新聞網報導

川習會週四南韓登場！ 川普：不確定談不談台灣

輝達GTC開場影片驚喜彩蛋！ 閃過「台灣之光王建民」掀熱議

輝達宣布合作Nokia 助美國成6G技術核心