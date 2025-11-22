輝達扛全村的希望壓力大 黃仁勳自嘲「好日子已過」向員工吐苦水
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳21日在公司內部會議坦言，儘管第三季財報表現「令人難以置信」，但「市場並不欣賞」這樣的成績。輝達20日公布破紀錄的第三季財報後，股價先漲後跌，反映市場對AI投資信心的動搖。黃仁勳也在會議中說，公司正面臨無贏局面：「如果我們交出糟糕的財報，就是AI泡沫的證據；如果交出優異財報，就是在助長AI泡沫。」
黃仁勳感嘆期望過高 稱輝達肩負「撐起地球」重任
根據《商業內幕》報導，黃仁勳在這場內部會議提到，市場對輝達期望已達到天文數字高度，讓公司處於某種無贏局面。他指出，網路上關於公司巨大經濟影響力的討論：「如果我們交出糟糕財報，哪怕只是稍微差一點點，整個世界都會崩塌。」他還幽默地提及網路迷因，「我們基本上在撐起整個地球，這並非不真實。」
市值波動創歷史紀錄 執行長自嘲「好日子」已過
黃仁勳也引用網路貼文，指出輝達的業績有助於美國避免經濟衰退。儘管他對公司業績感到欣喜，並為員工感到驕傲，但承認輝達的巨大影響力讓期望更難滿足，這也反映在市值波動上。他開玩笑地懷念公司市值5兆美元的「美好時光」，自嘲地說：「歷史上沒有人能在幾週內損失5000億美元，你必須先值（價值）很多錢，才能在幾週內損失5000億美元。」
此外，輝達發言人也向《商業內幕》表示，在又一個令人難以置信的成長季度和超乎預期的需求後，「黃仁勳向公司傳達的訊息是保持專注，讓市場自行運作。」這反映出公司面對市場波動時，選擇專注於基本面，而非短期股價表現的策略。
