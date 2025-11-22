輝達扛「全村希望」壓力大！黃仁勳向員工吐苦水：哪怕業績差一點世界都將崩潰
輝達在19日盤後公布第3季財報，交出亮眼成績單，並對第4季銷售額給出優於市場預期的指引。輝達執行長黃仁勳表示，他看到的不是人工智慧泡沫，而是一個轉捩點。他認為，輝達專精的運算技術將滲透到從程式編寫到日常生活中運行機器人的各個領域。
根據《商業內幕》報導，輝達在19日盤後公布破紀錄財報，黃仁勳也駁斥了關於人工智慧泡沫的各種說法。這份財報推升股價在盤後飆升，但隔天因市場對人工智慧產業信心動搖而回落。
輝達影響力龐大 黃仁勳：若業績不佳就變成AI泡沫化的證據
黃仁勳在20日的公司會議上指出，「倘若我們的業績不佳，就變成AI泡沫化的證據，如果我們業績亮眼，就是在助長AI泡沫。」他表示，市場對公司的預期，已經高到公司怎麼做都不對。他也認同網路上的說法，輝達足以牽動整體經濟。
黃仁勳更感嘆，「如果我們業績不佳，那怕只差一點點，或看似有些不穩，全世界都將崩潰。這點無庸置疑，OK？你們應該看看那些網路迷因，你們有看過嗎？我們基本上撐起整個地球，這也不能說有錯。」
輝達市值短時間蒸發5千億 黃仁勳一句話幽默自嘲
此外，黃仁勳還提到一篇討論輝達幫助美國避免經濟衰退的文章。他表示，對公司的業績感到滿意，也為員工的成就感到驕傲，但輝達龐大的影響力使預期更難達標，這也反映在輝達的市值上。
輝達市值曾一度高達5兆美元，但在短短幾周內就蒸發了5000億美元。對此，黃仁勳幽默地表示，「要能在幾周內損失這麼多市值，身價一定很高！」
更多風傳媒報導
其他人也在看
黃仁勳大嘆裡外不是人：市場對輝達的驚人財報並不領情
Business Insider報導，人工智慧（AI）巨頭輝達執行長黃仁勳20日在全員大會上表示，市場對輝達上季的驚人表...聯合新聞網 ・ 1 天前
輝達財報太猛也挨罵！全村的希望壓力山大 黃仁勳內部會議這樣說
AI霸主輝達（NVIDIA）19日盤後公布2025會計年度第三季財報，營收與獲利雙雙優於市場預期，並對第四季開出更亮眼銷售展望，然而在一片掌聲中，市場對AI概念過熱的疑慮再起，使輝達股價隔日由漲翻黑，週四反重挫3.15%。執行長黃仁勳隨後在20日公司內部會議中罕見發言，直言市場對AI的期待過高，無論公司怎麼做都被挑毛病。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
「鴻海科技日」OpenAI揭合作藍圖 黃仁勳兒現身演講
鴻海科技日今(21)日登場，創辦人郭台銘跟董事長劉揚偉一同現身，同時也曝光鴻海和輝達、OpenAI、IBM等科技巨擘的最新AI合作藍圖。OpenAI執行長奧特曼親自錄影致詞，「AI教父」黃仁勳的兒子黃...華視 ・ 1 天前
黃仁勳：川普擅於傾聽 要有邏輯、務實方式溝通
（中央社記者張欣瑜舊金山21日專電）輝達執行長黃仁勳在舊金山參加慈善活動時，談到如何勸退川普暫緩派兵進入舊金山，他說之前致電川普，請總統和舊金山市長羅偉直接通話；「川普善於傾聽，如果你以邏輯的、務實的、有常理的方式向他說明，他會聽進去。」中央社 ・ 1 天前
科技日也難敵台股重挫！鴻海收跌近半根 摔破230元大關
鴻海（2317）今（21）日舉行2025鴻海科技日，然時機卻正逢股市大震盪，一早台股全盤盡墨，包含台積電（2330）、台達電（2308）、聯發科（2454）等個股全數重挫，鴻海雖有科技日、合作消息加持，然股價卻仍難敵大盤跌勢，股價最終跌破230元大關，收在225元、下挫4.8%。Yahoo奇摩股市 ・ 2 天前
輝達陷兩難！黃仁勳：財報好壞都被說AI泡沫
[NOWnews今日新聞]輝達近日剛公布Q3財報，盈餘、營收跟未來業務展望皆亮眼，但隔天公司股價和美股卻由紅翻黑，他20日在公司會議上感嘆，儘管交出令人驚豔的季度業績，但市場似乎並不領情。根據《商業內...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
怨輝達成AI泡沫指標！黃仁勳：做不好被批評、做太好被質疑
怨輝達成AI泡沫指標！黃仁勳：做不好被批評、做太好被質疑EBC東森新聞 ・ 1 天前
美關稅衝擊 經部4大措施受理逾2千件
經濟部日昨於台北舉辦「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」跨部會聯合說明會，現場逾二五○位公協會及業者代表到場。經濟部長龔明鑫出席致詞表示，因應美國對等關稅，政府對產業之支持方案在資金方面，政府提供信保機制及利息補貼等協助，確保「雨天不收傘、擴大撐傘」，以支持企業進行業務擴充；提升競爭力方面，政府編列二五○億元預算協助企業投入升級轉型，尤其是導入AI、數位轉型、永續淨零等；爭取海外訂單方面，政府補助企業赴海外參展、設立據點，強化國際通路布局。截至目前為止，經濟部推出四大措施已受理超過二千件申請，顯示業界對政府資源有需求，政府將持續支援企業直到二○二七年完成轉型，並爭取更多海外訂單。後續政府推動政策也將持續依業者需求滾動式檢討，共同讓台灣更好、成為國際典範，讓業者訂單跟金流 ...台灣新生報 ・ 16 小時前
蔣萬安盼農曆年前與輝達簽約
記者王誌成∕台北報導 台北市政府與新壽簽署北士科Ｔ十七、Ｔ十八基地解約協議。台北市長…中華日報 ・ 16 小時前
砸250億對抗關稅衝擊！企業申援破2千件 經長承諾「撐傘到2027」
[FTNN新聞網]財經中心/綜合報導因應美國關稅升高帶來的供應鏈壓力，經濟部在台北舉辦「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」跨部會聯合說明會，協助企業掌握...FTNN新聞網 ・ 20 小時前
輝達救不了全村？投資人臨感恩節 轉而指望Fed下月決策
標普500指數周五出現5月以來最全面反彈，但周線仍跌近2%。投資人始料未及的是，在泡沫疑慮、經濟降溫疑慮，加上獲利了結同...聯合新聞網 ・ 16 小時前
輝達何時能入北士科？蔣萬安透露了：盼「這之前」完成地上權簽約
即時中心／高睿鴻報導日前在台灣颳起旋風、暱稱「AI教父」的輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳，先前宣布將讓總部落腳北士科T17、T18兩精華地，引發國人轟動。不過，北市府與土地持有者新光人壽，為解約條件爭論許久，直到最近，才終於塵埃落定；雙方最終協議，「分手費」共計44.02億。對此，台北市長蔣萬安今（22）早直言說：「我們非常感謝新壽，昨天與市府達成解約協議；希望最快能在明年農曆年前（2026年2月中），順利與輝達完成地上權簽約」。民視 ・ 23 小時前
工商社論》國際金融市場動盪下的央行匯率對策
歲末年終前的國際金融市場，頗不平靜。當市場對美國聯準會（Fed）12月降息預期降溫之際，新發表的鴿派談話，又讓降息機率迅速攀升，也讓原本的美元指數強勢反彈，北亞貨幣面臨整體性貶值壓力的現況，出現了新的變數。台灣一方面要承受這種集體性的匯率波動氛圍，另一方面，經濟學人點名「台灣病」引發的議論同樣聚焦在匯率上，強調新台幣長期被嚴重低估，存有不小的升值空間。市場的動盪、結構的爭辯，加上匯率操縱國名單與台美談判的風吹草動，不只影響新台幣走勢的因素多元複雜，更讓央行的貨幣政策空間廣受關注。工商時報 ・ 10 小時前
公路客運盼調運價 駕駛加薪5000
台灣公路客運分一般公路客運與國道客運，新冠肺炎疫情後營運皆未回春，考量成本提高、駕駛荒未解，客運公會已向交通部公路局提出一般公路客運運價檢討建議，不漲票價，但合理成本盼調高13％，期待路線虧損補貼能夠多挹注業者，並再爭取額外補貼為每名駕駛加薪5000元。中時新聞網 ・ 10 小時前
川普關稅戰全球收網 台灣準備好匯率戰了嗎？Feat. 劉名寰
全球市場的風險偏好快速切換！這一周來全球主要股市大玩「變臉秀」，天天切換紅綠行情。市場報導當然把問題指向「AI泡沫」說，一直在「救全村」的輝達NVIDIA，似乎成了這次「滅村」的兇手。理智尚未斷線的經濟學者認為，或許可以觀察的更細微，今年讓股匯市激烈震盪的川普關稅「大刀」，現在進入年底收網，川普政府急推減稅、加快與歐盟、日本、韓國簽訂協議，在內政壓力下，同時讓川普政府急於為期中選舉失利止血。中時財經即時 ・ 19 小時前
數發部無人機高空基地台 擬於2026年第3季技術驗證
（中央社記者趙敏雅台北22日電）為了提升通訊應變韌性，數發部啟動規劃開發國產雙旋翼無人機高空基地台，將以國產無人機為載具，打造高機動性的高空基地台。數發部資源管理司司長曾文方表示，無人機飛行高度估計可達2000公尺，提供半徑20公里的通訊涵蓋，拚明年第3季初步技術驗證。中央社 ・ 1 天前
美股多空纏鬥 道瓊上漲493點 那指漲195點
(台北訊)因人工智慧（AI）泡沫疑慮導致亞股重挫後，美股今天盤中震盪，終場收紅。道瓊工業指數終場上漲493.15點，或1.08%，收在46245.41點。標準普爾500指數上漲64.23點，或0.98...自立晚報 ・ 23 小時前
川普重整能源部 擴大石油開採 引加州、佛州反彈
川普政府一天內連推兩項能源新政策：擴大近海石油開採計畫及重組能源部，目的是將石油及核能資源置於優先地位，取代先前推動再生...世界日報World Journal ・ 23 小時前
聯準會放鴿降息機率增 美股上演反彈秀
聯準會（Fed）三把手威廉斯（John Williams）暗示12月有機會再次降息，激勵美股21日強勁反彈，一甩前日跌深陰霾，道瓊工業指數大漲將近500點，但科技股表現相對疲弱。美國年終購物旺季即將登場，未來一周市場聚焦零售銷售數據與黑色星期五買氣，藉以觀察美國經濟狀況。中時財經即時 ・ 16 小時前
攜李四川保住輝達！ 蔣萬安：談判複雜、也許出書分享
輝達落腳北士科T17、T18終於定案，台北市長蔣萬安希望明年初，可以與輝達完成地上權簽約、年中動工。只是紛擾半年，終於塵埃落定，蔣萬安分享這過程面臨的挑戰，還有政治攻防，直說超乎外界想像，未來出書或者寫回憶錄，會好好跟大家分享。 #蔣萬安#李四川#輝達東森新聞影音 ・ 16 小時前