輝達扛「全村希望」壓力大！黃仁勳向員工吐苦水：哪怕業績差一點世界都將崩潰

​輝達在19日盤後公布第3季財報，交出亮眼成績單，並對第4季銷售額給出優於市場預期的指引。輝達執行長黃仁勳表示，他看到的不是人工智慧泡沫，而是一個轉捩點。他認為，輝達專精的運算技術將滲透到從程式編寫到日常生活中運行機器人的各個領域。

根據《商業內幕》報導，輝達在19日盤後公布破紀錄財報，黃仁勳也駁斥了關於人工智慧泡沫的各種說法。這份財報推升股價在盤後飆升，但隔天因市場對人工智慧產業信心動搖而回落。

輝達影響力龐大 黃仁勳：若業績不佳就變成AI泡沫化的證據

黃仁勳在20日的公司會議上指出，「倘若我們的業績不佳，就變成AI泡沫化的證據，如果我們業績亮眼，就是在助長AI泡沫。」他表示，市場對公司的預期，已經高到公司怎麼做都不對。他也認同網路上的說法，輝達足以牽動整體經濟。

廣告 廣告

黃仁勳更感嘆，「如果我們業績不佳，那怕只差一點點，或看似有些不穩，全世界都將崩潰。這點無庸置疑，OK？你們應該看看那些網路迷因，你們有看過嗎？我們基本上撐起整個地球，這也不能說有錯。」

輝達市值短時間蒸發5千億 黃仁勳一句話幽默自嘲

此外，黃仁勳還提到一篇討論輝達幫助美國避免經濟衰退的文章。他表示，對公司的業績感到滿意，也為員工的成就感到驕傲，但輝達龐大的影響力使預期更難達標，這也反映在輝達的市值上。

輝達市值曾一度高達5兆美元，但在短短幾周內就蒸發了5000億美元。對此，黃仁勳幽默地表示，「要能在幾周內損失這麼多市值，身價一定很高！」

更多風傳媒報導

