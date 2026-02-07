輝達投資再大卻救不了股價？阮慕驊曝隱憂：對台灣這些廠商不是好消息

全球金融市場近期波動加劇，阮慕驊今（7）日在臉書發文表示，美國科技巨頭CSP本周全數發表了財報財測，預估今年資本支出超出6000億美元，較去年超預期增長。但反觀美股七巨頭股價，包含資本支出最受益的輝達，今年迄今表現都不怎麼樣。

阮慕驊指出，輝達今年迄今下跌近1%，微軟跌幅高達17%，漲幅最大的谷歌也僅3%多。他認為，這顯示資本支出已不再是利多消息，甚至可能被反向看待，這對台灣的AI供應鏈，尤其是位處下游的組裝業來說不會是好消息。資本支出將壓縮AI變現的等待期耐心，也可能壓縮供應鏈毛利率，除非是缺貨項目。

阮慕驊提到，輝達周五股價大漲守住底部，免於破底危機，但微軟在美股大漲下卻顯得彈升乏力，必定有其尚未揭曉的問題。「反指標」波克夏股價不跌反升，今年漲2.3%，表現比多數七巨頭來得好，可見資金仍偏好穩健價值股，而不一定是成長股，這在AI推動科技股盈利持續超預期成長下，是挺奇特的現象。

