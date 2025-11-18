輝達投資意向書交出去了！副總來台拜會蔣萬安 相約「這時間」前完成簽約

輝達（NVIDIA）敲定在北士科T17、T18設立海外總部，也讓外界關注台北市政府與新壽之間的地上權解約問題。而北市府今（18 ）日指出，輝達全球不動產副總裁艾克曼（Scott Ekman）正式拜會台北市長蔣萬安，並代表輝達執行長黃仁勳，遞交營運總部選定T17、T18用地之書面投資意向書，雙方相約於農曆年前完成簽約程序。

北市府提到，蔣萬安對其表示熱情歡迎，並稱他們的到來「如同久違的加州陽光」，輝達方則向市府表示由衷的感謝。

艾克曼表示，真的很感謝市府的每位keyman（關鍵人物），在這段時間總是配合時差，即使是在台北半夜時分仍與輝達持續視訊、密切討論。接下來會與市府繼續熱線、加快後續投資計劃書與建築計畫的進程。雙方也就後續程序交換意見，相約於農曆年前完成簽約程序。

輝達預計未來在台北的首座海外營運總部，將延續美國總部星艦的概念，打造一座指標性的建物，希望能成為台北的新地標。對此，蔣萬安表示，市府團隊所成立跨局處的專案小組後續將辦理專案設定地上權相關行政程序，讓輝達海外企業總部盡速興建並啟動營運。

北市府指出，會面尾聲，蔣萬安向艾克曼一行致贈特製的「T17、T18土地權狀造型悠遊卡」，艾克曼則回贈輝達吉祥物皮衣白熊玩偶。蔣萬安期許，在輝達總部落成後，雙方能展開更全面且深入的合作，共同推動台北市智慧城市持續進步，「Bye and see you soon！（很快再相見）」

