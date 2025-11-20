輝達投資意向書已給新壽 李四川：T17、T18一定給輝達

台北市副市長李四川。 圖：周煊惠 / 攝（資料照）

[Newtalk新聞]

針對輝達確定落腳北士科T17、T18，但北市府與新壽至今仍未完成解約，台北市副市長李四川今（20日）表示，新壽提出，若這塊土地沒給輝達，新壽要要回去，北市府告訴新壽不可行，輝達不動產副總裁Scott Ekman來拜訪台北市蔣萬安，且送了投資意向書，這快地一定會給輝達。

李四川受訪指出，現在新壽方有提出來，希望在協議書裡註明，如果這一塊土地沒給輝達，他們想「要回去」，已告知新壽「這個是不可行的」。原則上，協商部分也許會再把公文寫清楚，因為輝達不動產副總裁Scott Ekman已特別來拜訪蔣萬安市長，且送了意向書，北市府會說明，這地一定會給輝達。

李四川強調，所有全國人民、包括台北市民都知道，這塊土地的解約，本來就是要給輝達，那新壽提了這條件，當然他也希望能夠圓滿，讓新壽能在董事會做個比較好的說明，所以會繼續來協調。

至於明天將是解約日，投資意向書是否有給新壽？李四川回應，公文已經都給新壽了，原則上，這部分不影響後面程序，會盡快協調、確定。

被問到若新壽堅持土地部分無法讓步，北市府有最壞打算？李四川指出，新壽應該是了解現在國內要輝達來的所有期望，這事情「應該很快就解決」。

另針對輝達權利金預估120億元，李四川說，T16權利金約80億餘元，T17、T18基地若合併，加上中間約0.6公頃道路，以及付給新壽近10億元，總費用約120億元。

