輝達投資10億在台設子公司 經濟部今證實：已核准

輝達（Nvidia）要來台灣設立子公司，台北市長蔣萬安近日與輝達全球不動產副總裁艾克曼（Scott Ekman）會面，取得書面投資意向。且輝達已向市府確認，著手申請成立台灣子公司。經濟部表示，9月26日已核准美商Nvidia設立台灣輝達經典股份有限公司，後來又申請提高投資金額至10億元，此項新申請案投審司於11月21日核准。

輝達預計落腳北士科的T17、T18基地，北市府將與新壽協商以約新台幣44.3億元終止契約，蔣萬安昨（20）日透露，在18日與輝達代表會面時，已著手進行設立台灣子公司的相關作業，雙方也約定將在最快明年農曆年前再次會面並完成簽約。

針對蔣萬安稱輝達已進行在台灣設立子公司的相關作業，經濟部今（21）日證實指出，有關媒體報導輝達正在進行設立台灣子公司作業一節，本部投審司先於今年9月26日核准美商NVIDIA設立台灣輝達經典股份有限公司，NVIDIA於11月12日再申請修正投資計畫，將投資金額提高到新台幣10億元，用於開發商辦大樓等。

經濟部指出，由於投資項目並無涉及禁止或限制外資投資的項目，經審查均符合外國人投資條例的規定，經濟部已於11月21日核准NVIDIA本次申請案。

