輝達投資OpenAI傳卡關 華爾街日報：黃仁勳對「這點」存疑

輝達向OpenAI投資高達1000億美元疑似停滯。（示意圖／翻攝自unsplash）

根據《華爾街日報》報導，美國晶片大廠輝達（NVIDIA）計劃向OpenAI投資高達1000億美元，以幫助其訓練和運行最新的人工智慧（AI）模型，但公司內部一些人對這筆交易存疑表示，該計劃已經陷入停滯。

輝達2025年9月宣布計劃向OpenAI投資高達1000億美元（約新台幣3兆1730億元），這筆交易將為ChatGPT的製造商提供所需的資金和管道，以購買先進晶片，這對於在競爭激烈的環境中保持主導地位至關重要。

華爾街日報引述知情人士稱，這些公司正在重新考慮他們合作的未來，最新的討論包括作為OpenAI當前融資輪中，進行數百億美元的股權投資。報導稱，輝達執行長黃仁勳近幾個月來私下向業內人士強調，最初的1000億美元協議不具約束力，尚未最終敲定。

華爾街日報又指出，黃仁勳曾私下也批評了OpenAI的商業模式缺乏紀律，並對OpenAI面臨的來自Alphabet旗下谷歌和Anthropic等公司的競爭表示擔憂。

輝達發言人在發給《路透社》的電子郵件聲明中表示，「在過去的10年裡，我們一直是OpenAI的首選合作夥伴。我們期待繼續與他們合作。」

