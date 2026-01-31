輝達投資OpenAI傳卡關?黃仁勳駁斥是無稽之談

兆元宴落幕，魏哲家、黃仁勳一同步出餐廳。廖瑞祥攝



《華爾街日報》報導，輝達（NVIDIA）計劃向OpenAI投資高達1000億美元，以幫助其訓練和運行最新的AI模型，但輝達內部對這筆交易存疑表示，該計劃已經陷入停滯。輝達執行長

黃仁勳今天對此回應，所謂卡關完全是無稽之談。輝達將會對OpenAI進行巨額投資。

黃仁勳指出，他相信OpenAI。他們所做的工作非常出色，是這個時代最具影響力的公司之一，他真的很喜歡和Sam（OpenAI執行長）一起工作。

黃仁勳也指出，輝達還沒投資他們，因為Open AI正在完成一輪融資，但輝達肯定會參與他們的下一輪融資。這可能是輝達有史以來最大的一筆投資。

更多太報報導

輝達兆元宴吃這一味！黃仁勳現場投食放發燒臘飯、蘋果西打

黃仁勳第四次兆元宴原班人馬出席！明天再會台積電高層

【輝達尾牙】黃仁勳穿花襯衫現身 大談晶片布局不只GPU 「需要很多很多的人」