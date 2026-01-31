輝達投資OpenAI千億卡關？ 黃仁勳：關係並未改變

台北市 / 綜合報導

輝達執行長黃仁勳，這次訪台行程滿檔，在與供應鏈會面的兆元宴前，他還快閃台北市四平商圈，採購大量的蜜餞；不過近期有外媒報導，輝達本來打算投資OpenAI、高達千億美元的計 畫 暫時卡關，是因為黃仁勳對於OpenAI抱有疑慮，而對於傳聞，他本人也親自澄清，解釋雙方的合作關係、並沒有改變。

輝達執行長黃仁勳說：「這超讚。」行走的美食地圖上線中，AI教父黃仁勳訪台第三天，來到熟悉的四平商圈，扛著好幾大袋蜜餞不手軟，趁著年前大採購回美國前，也回憶記憶中的好滋味。

輝達執行長黃仁勳說：「水果乾，台灣的零食，各種花生糖之類的，都超讚，都是我的童年。」高人氣的Jensen 被團團簇擁動彈不得，卡在人群當中，不過現在傳出卡住的，還有輝達本來打算，向OpenAI投資千億美元的計 畫 。

外媒報導是因為黃仁勳認為，OpenAI的業務運作缺乏紀律，公司內部對這筆交易抱有疑慮，導致雙方合作陷入僵局，不過對於傳聞黃仁勳也親自闢謠，輝達執行長黃仁勳說：「(合作關係)，沒有改變，我們正在考慮參與，他們的下一輪投資，他們目前正在新一輪募資的階段，當他們準備好時，我會非常樂意參與投資。」

接著談到現階段AI發展，黃仁勳點名需要三種新型工廠，包含晶片廠電腦組裝廠AI工廠，正因為需求強勁，勢必也會需要大量勞動力，輝達執行長黃仁勳說：「我們正處於AI基礎建設的起點，這大概還需要10年的時間，這很好，我們有的是時間。」

AI基礎建設擴展得靠時間，但AI教父這趟在台灣，可能沒剩多少時間，黃仁勳透露週日晚間，會和台積電高層會面，產業的合作與相關布局，勢必再掀起各界高度討論。

