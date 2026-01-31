輝達投資OpenAI卡關？執行長黃仁勳：無稽之談

華爾街日報30日引述知情人士獨家報導，輝達（NVIDIA）計畫向OpenAI投資高達1,000億美元，以協助其訓練並運行最新人工智慧（AI）模型，但在公司內部部分人士對這筆交易表達疑慮後，相關計畫已陷入停滯；對此，輝達執行長黃仁勳昨（31）日澄清，所謂卡關完全是無稽之談，輝達將會對OpenAI進行巨額投資。

黃仁勳昨日與供應鏈高層餐敘，會後接受媒體提問，回應有關OpenAI一事。他表示，非常相信OpenAI，他們所做的工作非常出色，是這個時代最具影響力的公司之一。黃仁勳還說，他真的很喜歡和Sam（OpenAI執行長）一起工作。

黃仁勳指出，輝達還沒投資他們，因為Open AI正在完成一輪融資，但輝達肯定會參與他們下一輪融資。他說，這可能是輝達有史以來最大的一筆投資。

