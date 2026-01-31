輝達投資OpenAI卡關？黃仁勳：一切沒有改變

▲輝達原本計劃對OpenAI投資高達1000億美元，但計畫傳出陷入停滯，對此，輝達執行長黃仁勳回應，一切沒有改變。（圖╱記者林汪靜攝）

[NOWnews今日新聞] 「華爾街日報」今天報導，晶片大廠輝達原本計劃對OpenAI投資高達1000億美元，協助OpenAI訓練並運行最新的AI模型，但輝達執行長黃仁勳對該公司營運方式和面對的競爭更加激烈而感到憂慮，計畫傳陷入停滯。黃仁勳今（31）日回應，一切都沒有改變。

輝達去年9月宣布，將分階段投資OpenAI高達1000億美元資金。根據當時媒體消息，輝達的資金將投入OpenAI的無投票權股份，而OpenAI則會將資金用於購買輝達晶片。

廣告 廣告

《華爾街日報》（WSJ）週五引述知情人士表示，OpenAI原本期待可在雙方宣布投資案後數週內完成細節協商部分，然而現在連初步階段都沒完成。另有消息透露，雙方正在重新考量合作方式，包括在OpenAI新一輪募資計畫中投入數百億美元進行股權投資。

部分知情人士說，黃仁勳近月私下向業界友人強調，最初的一千億美元投資協議並不具約束力，也尚未定案。消息說，黃仁勳私下批評OpenAI的商業運作方式「缺乏紀律」，也對OpenAI面對Google和Anthropic的強烈競爭感到憂慮。

對此，黃仁勳今日下午接受媒體訪問時回應，計劃一切都沒有改變。他強調，正在考慮投資他們的下一輪融資，OpenAI目前正在進行新一輪的募資。「如果當他們在進行那輪融資時，我會非常樂意參與投資。」

另外，談到鴻海、緯創、廣達等台廠今年在美國投入大量投資的背後戰略意義，對此，黃仁勳認為，AI需要遍布全球的電腦，所以輝達需要在台灣建造、在美國、歐洲、日本及東南亞建造，這些投資建設會遍及全球。

他指出，現在需要建立三種新型態的工廠：第一是晶片廠，由於晶片需求非常強勁，「未來10年我們將需要更多的晶片。」台積電正在台灣擴張，透過與他們的夥伴關係，輝達也在美國、日本以及歐洲擴張。

第二是電腦組裝廠，這就是輝達與鴻海、緯創、廣達的合作，在世界各地建立新的工廠。

第三則是AI工廠，也就是生產人工智慧的工廠。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

黃仁勳、魏哲家都到了！磚窯開趴 輝達兆元宴最新名單一次掌握

超好吃！黃仁勳兆元宴又選「磚窯」 去年聚會吃什麼一次看

輝達投OpenAI最高1000億美元傳卡關 華爾街日報曝黃仁勳疑慮