輝達投資OpenAI計畫生變？WSJ：黃仁勳出現疑慮

美國AI晶片設計龍頭輝達（NVIDIA）投資ChatGPT開發商OpenAI的千億美元計畫傳出陷入僵局。美國媒體週五（1/30）報導指出，輝達執行長黃仁勳對OpenAI的營運方式和面對的競爭更加激烈而感到憂慮，投資計畫迄今仍未定案。

輝達去年9月宣布，將分階段投資OpenAI高達1000億美元資金。根據當時媒體消息，輝達的資金將投入OpenAI的無投票權股份，而OpenAI則會將資金用於購買輝達晶片。

不過時隔4個月，這項投資計畫迄今沒有進一步進展。

《華爾街日報》（WSJ）週五引述知情人士表示，OpenAI原本期待可在雙方宣布投資案後數週內完成細節協商部分，然而現在連初步階段都沒完成。另有消息透露，雙方正在重新考量合作方式，包括在OpenAI新一輪募資計畫中投入數百億美元進行股權投資。

部分知情人士說，黃仁勳近月私下向業界友人強調，最初的一千億美元投資協議並不具約束力，也尚未定案。消息說，黃仁勳私下批評OpenAI的商業運作方式「缺乏紀律」，也對OpenAI面對Google和Anthropic的強烈競爭感到憂慮。

黃仁勳的憂慮其來有自。Google的人工智慧應用程式Gemini來勢洶洶，另一個AI編碼代理軟體Anthropic也在挑戰OpenAI原本在AI領域的霸主地位。輝達去年11月承諾將投資Anthropic100億美元。

不過根據WSJ報導，黃仁勳私下表示，他仍相信投資OpenAI對輝達的重要性，因為OpenAI是該公司最大客戶，而如果OpenAI被其他AI開發商迎頭趕上，將重挫輝達業績。

輝達一名發言人回應WSJ表示，OpenAI過去10年來一直是輝達最優先的合作夥伴，並持續將與該公司合作，但該發言人未直接回應有關投資交易的進展。

OpenAI也透過聲明表示，雙方團隊仍就合作細節持續努力協商，並強調輝達科技是OpenAI系統的最主要支持核心。

