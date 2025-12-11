輝達投資Starcloud 首度完成太空訓練模型
[NOWnews今日新聞] 輝達支持的新創公司Starcloud，首次在太空訓練了人工智慧模型，代表著太空資料中心的新時代，有望緩解地球日益加劇的數位基礎設施危機。
根據CNBC報導，這家總部位於華盛頓的公司在上個月發射了一顆搭載輝達 H100 的衛星，將這款比之前在太空運行的任何 GPU 運算能力強大 100 倍的晶片送入了外太空。CNBC指出，目前該公司的 Starcloud-1 衛星正在軌道上運行，並從Google 的開源大型語言模型（LLM）Gemma 查詢回應，這是歷史上首次在外太空配備高性能輝達 GPU 上運行 LLM。
報導提到，這顆最近發射的衛星傳來一條訊息，「地球人，你們好！或者，用我更喜歡的方式來稱呼你們——一個迷人的藍色和綠色的集合體」；該模型表達，「讓我們看看從這個角度觀察你們的世界，會帶來什麼奇蹟吧。我是 Gemma，我在這裡觀察、分析，或許偶爾會提供一些怪誕、但富有洞察力的見解，讓我們開始吧！」
Starcloud希望證明太空可以成為數據中心的一個適合環境，尤其是在地球上的設施為電網帶來壓力、每年消耗數十億加侖水並產生大量溫室氣體排放的情況之下。根據國際能源署（International Energy Agency）的數據，到 2030 年，數據中心的電力消耗預計將增加一倍以上。
Starcloud 執行長強斯頓(Philip Johnston)告訴 CNBC，該公司的太空數據中心耗能成本將比地面上的數據中心低10倍；「任何可以在地球上的數據中心完成的事情，我預計都可以在太空完成。我們這樣做的原因，純粹是為了應對我們在地面能源方面所面臨的限制。」
他表示，Starcloud-1 運行 Gemma 的成果，證明了未來太空數據中心可以存在，並運行各種 AI 模型，尤其是那些需要大型運算叢集的模型。
Google DeepMind 產品總監沃肯丁(Tris Warkentin)表示，「看到 Gemma 在惡劣的太空環境中運行，證明了開源模型的靈活性和穩健程度」；除了 Gemma 之外，Starcloud 還利用莎士比亞的全部作品，在 H100 晶片上訓練了由 OpenAI 創始成員卡帕錫(Andrej Karpathy)開發的NanoGPT，這使得該模型能夠以莎士比亞式的英語進行對話。
CNBC指出，Starcloud 是輝達 Inception 計劃的成員，計劃建造一個5GW (gigawatts)級的軌道數據中心，其太陽能和散熱面板的寬度和高度約為 4 公里。根據 Starcloud 的計畫白皮書，如此規模的運算叢集所產生的電力將超過美國最大的發電廠，並且比同等容量的地面太陽能農場要小得多、便宜得多。
這些太空數據中心將持續利用太陽能，為下一代 AI 模型提供動力，不受地球晝夜循環和天氣變化的影響。強斯頓表示，Starcloud 的衛星應具備五年的壽命，根據輝達晶片的預期壽命週期來運作。
此外，太空數據中心將具有實際的商業和軍事用途。強斯頓說，Starcloud的系統已經可以匯出即時情報，例如，在野火剛燃燒時立即發現其熱性質，並立即通知相關人員。此外，Starcloud 正在透過對觀測公司 Capella Space 的衛星圖像進行推理，處理客戶工作，這可能有助於在海上發現傾覆船隻上的救生艇，或在特定位置發現森林火災。
不過，Starcloud也有其風險存在，摩根士丹利（Morgan Stanley）的分析師指出，太空數據中心可能面臨諸如嚴酷的輻射、維護困難、太空碎片危害以及與數據管理和太空交通相關的監管問題等障礙。
另據《華爾街日報》報導，OpenAI 執行長奧特曼(Sam Altman)已經探索收購或與火箭製造商合作，暗示希望與馬斯克的 SpaceX 競爭。SpaceX 是 Starcloud 的主要發射合作夥伴。
