輝達投10億申請在台灣設子公司 經濟部准了

輝達（NVIDIA）海外總部預計落腳台北市北士科T17、T18基地，提出投資金額新台幣10億元計畫設立子公司，經濟部今（21日）表示，輝達投資項目並無涉及禁止或限制外資投資項目，經審查均符合外國人投資條例的規定，今天正式核准輝達設立子公司的申請案。

經濟部。（資料照／中天新聞）

台北市長蔣萬安昨表示，輝達全球不動產副總裁艾克曼（Scott Ekman）告訴他，輝達已在進行設立台灣子公司相關作業，兩人相約最快明年農曆年前能簽約。

經濟部說明，有關媒體報導輝達正在進行設立台灣子公司作業一節，本部投審司先於今年9月26日核准美商Nvidia設立台灣輝達經典股份有限公司，Nvidia於11月12日再申請修正投資計畫，將投資金額提高到新台幣10億元，用於開發商辦大樓等。

經濟部說，由於投資項目並無涉及禁止或限制外資投資的項目，經審查均符合外國人投資條例的規定，經濟部已於11月21日核准Nvidia本次申請案。

另方面，有關新壽解約、輝達土地取得的進度，台北市副市長李四川今天也說明，昨晚市府已跟新壽大概就條文方面取得共識，有關文字方面，大概會做部分的修正，如果今天早上與都發局跟地政局協商如果沒有意見，新壽大概下午就會召開臨時董事會，可能下個禮拜大概就會簽訂解約協議書，所以這件事情應該是有一個好的結果。

