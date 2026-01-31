輝達投OpenAI千億美元傳卡關 黃仁勳有疑慮

▲傳出輝達黃仁勳認為OpenAI商業模式缺乏紀律，因此輝達對其的鉅額投資可能喊卡。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 原本喊出最高投資1000億美元的輝達與OpenAI合作大案，現在傳出卡關。華爾街日報披露，輝達內部有人對交易提出疑慮後，相關規劃進展停滯，雙方也開始重新盤點未來合作的走法。

報導指出，這項合作最早在2025年9月對外曝光，當時構想是由輝達協助OpenAI建置至少10GW規模的輝達系統運算能力，並以「隨部署進度逐步投入」的方式，投資金額上看1000億美元，讓OpenAI在訓練、運行新一代模型時能穩定取得晶片與算力。

但最新消息顯示，這筆投資並未走到拍板階段。知情人士透露，雙方近期討論的方向，已轉為在OpenAI現有募資輪中，改採數百億美元等級的股權投資版本。報導並提到，黃仁勳近幾個月也曾私下向產業夥伴強調，原本的1000億美元安排屬於不具約束力、尚未定案的構想。

華爾街日報同時點出，黃仁勳對OpenAI的商業模式有所保留，並擔心其在市場競爭上面臨來自Google與Anthropic等對手壓力，讓輝達內部對風險與回報的評估更趨謹慎。

對於外界解讀，輝達發言人對路透社表示，過去10年公司一直是OpenAI的重要合作夥伴，仍期待持續合作；OpenAI則未立即回應置評。

