輝達挑戰者出現了 Google引領新一波AI大潮

近期傳出AI資本支出大戶Meta有意向Google洽談採購TPU，讓過去AI GPU和ASIC間的競爭態勢出現新變化，原先Google TPU僅自用，未來有望挑戰輝達AI霸主地位，Google母公司Alphabet和輝達的近期股價更是呈現兩樣情。

AI霸主輝達和後起追兵Google股價兩樣情，近一個月輝達股價已經下跌7%，反觀Google母公司Alphabet近一個月大漲19.9%。

外媒報導指出，Meta計畫向Google採購價值數十億美元的TPU作為AI推論和訓練使用，甚至有分析指出，隨著TPU從自用轉向對外銷售，有可能影響輝達在AI方面的10%營收。

業界指出，輝達GPU在運算能力上依然是業界最佳，且輝達具有廣大CUDA生態系作為護城河，能支援更多模型和廣泛應用的泛用性依然無法取代，不過隨著Meta等雲端服務供應商大廠（CSP）可能購買更多Google TPU，輝達不敗王者的地位可能會受到影響。

分析師也向本報表示，ASIC在AI市場確實具備顯著成長潛力。雲端服務業者對內部訓練與推理的需求龐大，隨著製程技術不斷演進，以及客製化設計帶來的效能提升與成本優勢，ASIC預計在未來數年將持續扮演推動AI基礎建設的關鍵角色。

在輝達、Google孰優孰劣討論甚囂塵上之際，輝達官方X帳號25日發文恭喜Google在AI領域取得重大進展，但也強調輝達依然領先整個產業一個世代，「將持續向 Google 提供產品。」



