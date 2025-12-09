輝達挑戰還沒完！川普剛鬆綁H200晶片出口，北京擬採審批制、企業想買要先證明「國產不如它」

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳好不容易說服華府，開綠燈允許讓旗下高階AI晶片H200出口至中國，本以為是一個市場喜訊，沒想到美方消息才曝光不到一天，外媒就引述知情人士的消息指出，北京當局正研議限制進口輝達最新一代晶片的措施，不排除引入申請審查再批准購買的機制，一方面保護自家晶片產業，同時也對H200採行「有限開放」的管理方式。

《金融時報》引述兩名知情人士透露，北京監管機構正在討論，要讓企業以「申請制」取得輝達H200晶片。任何企業如想購買，必須先提交申請書並附上合理的理由，說明市場現有國產晶片，目前無法達成相同效能才可。不過，消息人士也提到，中國高層目前還未做出最終決定，不過即使最終沒有實施審批制，也可能禁止政府相關部門採購H200晶片，以確保本土國產晶片優勢。

川普是透過其Truth Social粉專宣佈，稱他已告知中國國家主席習近平，美方將允許輝達「在符合美國國家安全前提下」，向中國客戶出口H200晶片，對此說法、習主席給予正面回應」。而川普在貼文中，再次提到極具爭議的「25％美國政府回饋」，但未說明是否為關稅或分潤形式。

拜登政府任內，曾以國安考量為由，禁止H200及其他高階AI晶片輸往中國。美國聯邦參議院近期亦提出新法案，要求在未來30個月內、全面禁止向中國出口包含H200在內的先進AI晶片，這一點似乎和川普內閣的態度，呈現截然不同的方向。

2025年10月30日。美國總統川普（Donald Trump，左）和中國國家主席習近平在韓國釜山金海國際機場會晤前握手合照。（AP）

事實上，輝達執行長黃仁勳之所以不斷遊說美國政府，希望華府放寬出口禁令，除了自家公司訂單考量，他還認為、維持出口和擴大銷售，有助美國維持技術優勢，並使中國企業保持對美國設備和零件的高度依賴。

雖然在北京官方要求下，阿里巴巴、字節跳動、騰訊等大型中國科技企業，開始愈來愈多使用中國自製晶片，處理基本AI任務，但在高效能訓練方面，他們依然仍偏好使用輝達H200晶片。甚至有許多中國企業，不惜砸重金把AI模型訓練工作，移往海外數據中心，就是為了合法取得被禁止的輝達晶片。

輝達執行長黃仁勳出席中國供應鏈促進博覽會。（美聯社）

另一方面，輝達此前為中國市場、推出性能稍微次等的H20特供版晶片，在2024 年已重獲美方批准出口；但北京的態度卻與往常不同，選擇限制大企業採購和使用H20，並強調這款晶片的效能，僅略高於部分國產晶片，呼籲中國企業優先選購國產晶片，降低對美國的依賴程度。

熟悉政策人士更指出，負責推動中國半導體自主化的兩大監管機構：國家發展改革委員會（NDRC）與工業和信息化部（MIIT），正研擬採取更嚴格的管理措施，以此確保本土晶片能與輝達競爭。

事實上，不只北京採取限制，一旦得知相關管制，華府也可能改為「企業事先核准制」，僅允許美方認定「安全」的中國企業，才有資格購買輝達H200晶片。

