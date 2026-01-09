輝達挖角Google資深高層！ 十年行銷女悍傳接下首任行銷長

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報

近年躍起的人工智慧（AI）晶片巨頭輝達（NVIDIA）傳出，執行長黃仁勳挖角Google Cloud行銷高階主管瓦根費爾德（Alison Wagonfeld），擔任公司全新設立的新職位「首席行銷長（CMO）」。

輝達執行長黃仁勳挖角Google Cloud行銷高階主管瓦根費爾德，擔任公司全新設立的新職位「首席行銷長（CMO）」。（圖／輝達x）

據《彭博》報導，瓦根費爾德在Google領導雲端事業Google Cloud行銷業務，與亞馬遜、微軟競逐企業客戶近十年，卻傳出即將在下個月轉往輝達就職。瓦根費爾德近日在LinkedIn宣布，她即將加入黃仁勳的團隊，而新職務則是一個「全新角色」，她將在到職後整合行銷與宣傳人員，並直接向黃仁勳匯報行銷團隊的工作。

輝達一改往日低調，設立了行銷長一職，代表公司除了技術領先外，也更加重視行銷，如今在AI處理器需求暴漲下，成為全球市值最高的企業之一。



