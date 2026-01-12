輝達掀SSD上位戰 瑞昱直闖AI記憶體核心圈

AI模型愈來愈大，推論卻愈跑愈慢，問題究竟卡在哪？輝達（NVIDIA）在最新Rubin平台中，首度將SSD（固態硬碟）納入系統核心架構，讓原本只負責儲存的SSD，直接參與AI推論流程，傳出IC設計廠瑞昱憑藉SSD控制晶片打入輝達關鍵供應鏈，從傳統PC跨足AI伺服器，直接踩進輝達AI記憶體架構核心圈。

AI算力競賽正進入下一回合。過去焦點全在GPU（圖形處理器）、HBM（高頻寬記憶體），但隨模型規模與推論情境不斷放大，真正卡住效率的不只是算力，而是記憶體是否撐得住。輝達在Rubin平台的關鍵動作，正是為此而來。

AI不再只拚算力 SSD突破記憶體瓶頸

隨著代理AI逐漸走向商用，推論流程產生的KV Cache（鍵值快取）資料量呈爆炸性成長。即便HBM頻寬再高，仍難突破成本、容量與能耗的天花板，供應鏈普遍認為，這是推論延遲的新瓶頸。

廣告 廣告

輝達的策略很清楚：不再讓GPU單點承擔所有記憶體壓力，而是把SSD拉進系統層級，承接、保存並調度推論情境資料，避免每一次推論都「重算一次」。

在Rubin架構下，SSD不再只是資料中心的倉庫，而是直接參與推論流程的一環。除了分攤HBM負載，也讓長情境、多步驟推理的效率顯著提升。

日前，輝達執行長黃仁勳指出，AI正在全面重構運算堆疊，「現在也輪到儲存被重新定義。」供應鏈解讀，等同為「SSD上位」定調。

瑞昱打進核心的關鍵一腳

科技圈盛傳，瑞昱的SSD控制晶片已導入輝達Quantum X InfiniBand交換器主板。該交換器是AI伺服器機櫃中的資料中樞，負責巨量資料交換與低延遲連線，一旦晶片進入核心板卡，地位已非外圍零組件可比。

消息來自業界流出一張交換器內部晶片照，一顆印有瑞昱LOGO的晶片，被判讀為SSD控制晶片，進一步印證打入輝達供應鏈的說法，不過瑞昱維持低調，透露不評論特定客戶的合作細節。

在輝達主導的AI記憶體版圖中，台灣長期缺席HBM核心戰場，只能間接受惠於DDR4／DDR5因產能排擠帶來的缺貨與漲價。真正能直接卡位輝達核心的，是NAND／SSD體系。

從PC到AI雲端 瑞昱的轉型路徑

過去僅有群聯成功站上第一線，如今瑞昱入列，成為台灣第2家直接參與AI記憶體架構的IC設計業者。

瑞昱長年以網通與音訊晶片見長，SSD布局相對低調，但實際耕耘已久。近年公司持續擴大招募SSD軟體與韌體工程師，被視為提前為資料中心與AI推論市場鋪路。

隨Rubin平台確立SSD的新定位，瑞昱也不再只是PC供應鏈的一員，而是跨入AI伺服器與雲端推論的核心戰場。

隨著代理AI商用化，情境記憶的保存與共享，將成為新一代資料中心的基本需求。當SSD被拉進AI核心架構，這場記憶體上位戰，才正要展開。繼群聯之後，瑞昱也正式坐上牌桌。