輝達推出自駕車開源軟體Alpamayo-R1 AI王者從硬體跨入軟體

輝達（Nvidia）12月1日宣布推出全新的開源軟體「Alpamayo-R1」，透過人工智慧領域最新的推理技術，進一步加速自動駕駛系統的研發流程。這項發布凸顯輝達在全球AI競賽中不僅是硬體主導者，同時也在軟體研發方面建立起關鍵影響力。



在AI晶片成為各大企業訓練與推理系統的核心後，輝達市值一路攀升，登上全球企業之首。與此同時，公司維持大規模軟體研究團隊，不斷釋出開源AI程式碼，供科技業者採用，包括Palantir Technologies等企業皆已將輝達工具整合進其AI開發架構。

此次亮相的 Alpamayo-R1 專為自動駕駛車輛打造，屬於「視覺—語言—動作」（Vision-Language-Action）模型。其運作原理是讓車輛將攝影機與感測器蒐集到的道路資訊轉換成自然語言描述，並依據這些描述推理與規劃行駛行為。

輝達：選擇開源是為促進產業透明度



名稱取自祕魯以地形險峻著稱的山峰「Alpamayo」，意在象徵突破與挑戰。輝達表示，這套模型的重要進展在於「能自我思考」。例如，當系統辨識到前方出現自行車道時，會以自然語言註記所見情況，同時調整車輛的行駛策略，讓工程師能更清楚了解AI判斷邏輯。

相較於過去自動駕駛軟體多半只能輸出行為結果、難以解釋決策原因，Alpamayo-R1 提供了可讀性高的中間推理過程，旨在協助工程團隊更有效診斷路徑規劃問題，進而提升安全性。

輝達汽車事業部資深行銷經理凱蒂．楊（Katie Young）向路透社表示，選擇開源的重要目的在於促進產業透明度，「讓開發者與研究人員能清楚理解模型如何運作，進而讓整個自駕產業共同建立評估AI行為的一致標準。」



