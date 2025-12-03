輝達推新AI模型！ 打造「有常識」的自駕車

【緯來新聞網】輝達 2 日在美國 NeurIPS AI 大會上宣布，推出全球首款自動駕駛「推理視覺語言模型」Alpamayo-R1（AR1），主打把 AI 的思維推理能力導入自駕系統，讓車輛能像人類一樣判讀路況、做出常識性決策。此舉被視為物理AI與自動駕駛技術的重要突破。

輝達表示，AR1 是專為 Level 4 自動駕駛打造的開放式模型，結合思維鏈AI推理與路徑規劃，可協助車輛在行人密集路口、封閉車道或自行車道旁違規停車等複雜情境中，精準拆解場景並評估各種可能發展，再利用情境資料選擇最佳行車路線，打造「有常識」的自駕車。



隨著 AR1 問世，外界看好有助加速自駕車商轉。輝達、鴻海、Uber與Stellantis 合作發展 Level 4 自駕計程車，輝達這波技術更新，有望進一步加速四家公司在全球布局自駕移動生態系。



此次發布也再次顯示，輝達在全球 AI 競賽中不僅掌握硬體話語權，軟體研發能力同樣具備關鍵影響力。隨著其 AI 晶片成為各大企業訓練與推理系統的核心，輝達市值持續攀高、穩居全球企業之首。

