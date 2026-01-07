輝達推自駕車跟特斯拉競爭 馬斯克回應了！

財經中心／廖珪如報導

輝達執行長黃仁勳2026年第一場keynote在美國拉斯維加斯每年舉行盛事CES演講，經過2025年大型模型的競爭與推理進化，物理AI時代到來，黃仁勳並展示自駕車運用與賓士合作等細節。（圖／翻攝NVIDIA官方YT）

輝達執行長黃仁勳台灣時間6日清晨在拉斯維加斯的消費電子展（CES）上，發表了Alpamayo開源自動駕駛模型，並展示一輛賓士車，指出已啟動相關合作。對於輝達「駛」進特斯拉領域，特斯拉執行長馬斯克在X上貼文說，「我不會因此失眠」；「而且我真心希望他們能夠成功」。

6日黃仁勳演講中，輝達的Alpamayo自駕模型，宣稱使用推理能力來處理困難的狀況，而不是以傳統的、基於規則的方法。基於規則的自駕技術，往往不易反應預期以外的情境。黃仁勳在介紹輝達的自駕系統時指出：「我現在毫不懷疑，這將成為最大的機器人產業之一。我們的願景是，未來每一輛汽車、每一輛卡車都將具備自動駕駛能力。」

Future Fund合夥人布萊克認為，Alpamayo的推出意味著汽車公司可以向輝達購買或授權使用各種等級的自動駕駛技術。最終可能導致特斯拉、Alphabet旗下的Waymo以及其他研發自駕汽車的公司，面臨更激烈的競爭。除了發表會上黃仁勳背景的賓士（Mercedes-Benz）CLA車款配備Alpamayo，根據聲明，Uber、捷豹路虎（Jaguar Land Rover）、Lucid等公司也都有興趣使用Alpamayo來開發全自駕輛。

